Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?

Новости Беларуси. Изысканная атмосфера и непередаваемые эмоции участников. Во Дворце Независимости – новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Изысканная атмосфера и непередаваемые эмоции участников. Во Дворце Независимости – новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роскошные дамы уже в вечерних платьях, а молодые люди в стильных смокингах. Еще немного и десятки пар закружатся в прекрасном танце.
С подробностями Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Это мероприятие во Дворце Независимости – мое самое любимое из тех, на которых доводится работать. Нашей бальной предновогодней традиции уже три года. Признаюсь, что я еще не пропускала ни одного из этих вечеров. И вот что скажу. Во-первых, это очень красиво. Посмотрите зал торжественных церемоний, где обычно принимают гостей – политиков из самых разных государств разного ранга, а чиновники проходят на совещания к главе государства. В новогодние дни зал расцветает, и сегодня именно такой день.
Когда во Дворце бал, он наполняется настоящей жизнью. Виной тому, конечно, молодые люди, которые удостоились чести танцевать на этом балу. Прежде всего речь идет о дебютантах. 72 пары – представители талантливой молодежи от 16 до 23 лет – закружатся в традиционном полонезе.
Ребята на протяжении двух месяцев репетировали. Завершающая репетиция прошла вечером 28 декабря.
Подробности подготовки к балу смотрите в нашем видеоматериале.