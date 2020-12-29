Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?

Алена Сырова, корреспондент:

Это мероприятие во Дворце Независимости – мое самое любимое из тех, на которых доводится работать. Нашей бальной предновогодней традиции уже три года. Признаюсь, что я еще не пропускала ни одного из этих вечеров. И вот что скажу. Во-первых, это очень красиво. Посмотрите зал торжественных церемоний, где обычно принимают гостей – политиков из самых разных государств разного ранга, а чиновники проходят на совещания к главе государства. В новогодние дни зал расцветает, и сегодня именно такой день.