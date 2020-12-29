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Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?

29 декабря 2020 14:49
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Новости Беларуси. Изысканная атмосфера и непередаваемые эмоции участников. Во Дворце Независимости – новогодний бал для талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?-1

Роскошные дамы уже в вечерних платьях, а молодые люди в стильных смокингах. Еще немного и десятки пар закружатся в прекрасном танце.

С подробностями Алена Сырова.

Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?-4

Алена Сырова, корреспондент:
Это мероприятие во Дворце Независимости – мое самое любимое из тех, на которых доводится работать. Нашей бальной предновогодней традиции уже три года. Признаюсь, что я еще не пропускала ни одного из этих вечеров. И вот что скажу. Во-первых, это очень красиво. Посмотрите зал торжественных церемоний, где обычно принимают гостей – политиков из самых разных государств разного ранга, а чиновники проходят на совещания к главе государства. В новогодние дни зал расцветает, и сегодня именно такой день.

Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?-7

Когда во Дворце бал, он наполняется настоящей жизнью. Виной тому, конечно, молодые люди, которые удостоились чести танцевать на этом балу. Прежде всего речь идет о дебютантах. 72 пары – представители талантливой молодежи от 16 до 23 лет – закружатся в традиционном полонезе.

Какая атмосфера царила во Дворце Независимости перед новогодним балом?-10

Ребята на протяжении двух месяцев репетировали. Завершающая репетиция прошла вечером 28 декабря.

Подробности подготовки к балу смотрите в нашем видеоматериале.

# Бал # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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