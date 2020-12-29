Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?

Новости Беларуси. Деревня Шеметово легко могла бы войти во все туристические путеводители, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Когда-то она процветала: дворянский усадебный комплекс был окружен искусственными прудами, местный бровар варил любимые напитки жителей ближайших населенных пунктов.

Над всей этой идиллией возвышался костел с четырьмя величественными колоннами. На вершине все осталось по-прежнему. Храм все так же открывается массивным железным ключом, размером с десять обычных. Но у подножия жизнь давно остановилась. От усадьбы, пивоварни и хозпостроек XIV века остались одни руины.

Вероника Сайко, корреспондент:

Костел, как это часто бывает, располагается на возвышенности. Ведет к святому месту такая лестница, ей, как и храму, 200 лет. Что интересно, в начале лестницы замурованы два жернова мельницы. Это стало уже традицией. Такую ситуацию можно увидеть во многих храмах Беларуси.

История костела началась несколько столетий назад. Одни из первых владельцев усадьбы, семья Зеновичей, решила возвести тут небольшую деревянную часовню-усыпальницу в конце XVII века. А спустя два столетия следующие хозяева решили построить уже каменное строение. Владельцев имения, к слову, за годы существования сменилось немало.

Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:

Шеметы – одни из первых владельцев, это XV-XVI век. Это, действительно, один из таких древних родов в Беларуси. Если говорить про других – Сулистровские-Скирмунты. Здесь было много ярких представителей в разных областях. Что касается Сулистровских, это и Казимир Сулистровский, минский губернатор. Кстати, до них владельцами были Зеновичи, и Кшиштоф Зенович был тоже градоначальником нынешней столицы Беларуси, минским воеводой. Алоиза Сулистровский, именно он построил усадебный дом из лиственницы в XVIII веке и принимал здесь Радзивилла Пане Коханку, что не мог себе позволить и европейский король.

Учитывая богатство и положение Радзивиллов тогда в Европе, это и те же Скирмунты, о них надо подробнее сказать, поскольку выделяются и общественные деятели, и дипломаты. Тот же посол Польши в Великобритании, Италии и дальше министр иностранных дел в межвоенное время XX века Константин Скирмунт.

В XIX веке это историк Констанция Скирмунт, которая написала историю Литвы. Это и Мария Твардовская-Скирмунт. Да, вышла замуж за владельца нашей Шеметовской усадьбы, но сама происходила из не менее известного и богатого рода Твардовских. Она в XIX веке была замечательным ученым-ботаником, ее коллекция – растения, собранные здесь – сегодня находится в некоторых европейских музеях.

Все владельцы усадеб постепенно достраивали и расширяли костел, пока в XX веке он не приобрел нынешний внешний вид. Лишь в советское время он был закрыт, однако позже восстановил работу.

Алексей Камолов:

В этом костеле восемь витражей, шесть из них попадают в кадр, их нужно смотреть изнутри, особенно в солнечную погоду. Сегодня немножко пасмурно, тем не менее, можно оценить красоту тех мастеров из Вильно, которые в начале XX века и создали эти витражи.

Один из витражей, с изображением святого Станислава, реставрировался несколько лет назад минскими мастерами. В трансепте, поперечном нефе нашего костела, располагается мрачное, темное изображение на витраже святого Иосафата Кунцевича. Он был причислен к лику святых, его мощи сегодня находятся в алтаре Василия Великого в Храме Святого Петра в Ватикане, в центре католичества. Почему? Иосафат Кунцевич в XVII веке возглавлял униатскую церковь, точнее не всю на белорусских землях ВКЛ и Речи Посполитой, а был Полоцким униатским владыкой. Он нередко переступал грань жестокости и давал приказ на уничтожение неуниатов, неважно – православные, мусульмане. Были такие моменты, к сожалению, в истории.

В костеле достаточно холодно – строители прошлого столетия не предусмотрели батареи, но здесь заботятся о гостях. На каждой скамье – плед и, конечно, молитвослов.

Алексей Камолов:

В этом костеле находится уникальный амвон. В чем его уникальность? Некоторые говорят, что его можно переставлять с места на место, но не очень часто упоминается слово «передвижной». Амвон должен быть стационарный. Либо это чаша-амвон на стене, левый боковой фасад, если смотреть в сторону главного алтаря, либо это колонна, опять-таки, ближе к главному алтарю, если храм трехнефный.

Здесь нет разделений на нефы, нет колонн, здесь одно внутреннее пространство. Амвон представляет из себя чашу, которую поддерживает орел, символ гордости, силы, могущества. Амвон – это то место, с которого раньше священник обращался с проповедью к прихожанам.

Вероника Сайко, корреспондент:

Вы сказали, что орел обычно под амвоном стоит. Почему здесь гусь? Алексей Камолов:

Это неправильное видение, это орел. Хотя некоторые замечают, что другая птица.

Вероника Сайко:

Одно из самых интересных и таинственных мест в Шеметовском костеле – это подземная усыпальница. Там прямо в стены вмурованы останки известных владельцев костела и людей, которые жертвовали деньги на его поддержание, чтобы он работал дальше. Ведут вниз такие не совсем удобные деревянные ступеньки. Но мы все равно спустимся и посмотрим, что же сейчас там происходит.

Свет в подземную усыпальницу проникает сквозь несколько узких окошек. Надгробные, вмурованные в стену таблички гласят: здесь свое последнее пристанище нашло много известных людей.

Тут похоронена и жена последнего владельца Шеметово Габриэла Скирмунт вместе с дочерью Лидией. Они заживо сгорели в своем доме в новогоднюю ночь 1942 года. Поджог устроили партизаны отряда Федора Макарова.

За пределами костела тоже есть, на что посмотреть. Он соседствует с двухъярусной колокольней. Она построена в XVIII веке. Один из колоколов внутри весит 885 килограммов.

Алексей Камолов:

Здесь была хозяйственная часть имения. К сожалению, сохранилось немного, остатки нескольких хозяйственных строений. Здесь, недалеко от костела, недалеко от реки располагалась кузня, позади костела было еще два здания – это амбар, некоторое время он служил зданием, где содержались волы, домашние животные, используемые в сельском хозяйстве, и бровар. Двухэтажный бровар, пивоварня. Резалит, красный кирпич, фундамент из камня. Но, к сожалению, состояние тоже оставляет желать лучшего.

У подножия горы, на которой стоит костел, сохранилась каменная плебания. Аккуратные пластиковые окна как бы намекают: дом не пустует, здесь живет ксендз. Шеметовский храм – рекордсмен по количеству прихожан среди тех храмов, что нам удалось посетить. Около 500 верующих посещают костел на большие праздники.