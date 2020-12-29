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Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?

29 декабря 2020 14:19
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Новости Беларуси. Деревня Шеметово легко могла бы войти во все туристические путеводители, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.  Когда-то она процветала: дворянский усадебный комплекс был окружен искусственными прудами, местный бровар варил любимые напитки жителей ближайших населенных пунктов.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-1

Над всей этой идиллией возвышался костел с четырьмя величественными колоннами. На вершине все осталось по-прежнему. Храм все так же открывается массивным железным ключом, размером с десять обычных. Но у подножия жизнь давно остановилась. От усадьбы, пивоварни и хозпостроек XIV века остались одни руины. 

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-4

Вероника Сайко, корреспондент:
Костел, как это часто бывает, располагается на возвышенности. Ведет к святому месту такая лестница, ей, как и храму, 200 лет. Что интересно, в начале лестницы замурованы два жернова мельницы. Это стало уже традицией. Такую ситуацию можно увидеть во многих храмах Беларуси.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-7

История костела началась несколько столетий назад. Одни из первых владельцев усадьбы, семья Зеновичей, решила возвести тут небольшую деревянную часовню-усыпальницу в конце XVII  века. А спустя два столетия следующие хозяева решили построить уже каменное строение. Владельцев имения, к слову, за годы существования сменилось немало.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-10

Алексей Камолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Шеметы – одни из первых владельцев, это XV-XVI  век. Это, действительно, один из таких древних родов в Беларуси. Если говорить про другихСулистровские-Скирмунты. Здесь было много ярких представителей в разных областях. Что касается Сулистровских, это и Казимир Сулистровский, минский губернатор. Кстати, до них владельцами были Зеновичи, и Кшиштоф Зенович был тоже градоначальником нынешней столицы Беларуси, минским воеводой. Алоиза Сулистровский, именно он построил усадебный дом из лиственницы в XVIII веке и принимал здесь Радзивилла Пане Коханку, что не мог себе позволить и европейский король.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-13

Учитывая богатство и положение Радзивиллов тогда в Европе, это и те же Скирмунты, о них надо подробнее сказать, поскольку выделяются и общественные деятели, и дипломаты. Тот же посол Польши в Великобритании, Италии и дальше министр иностранных дел в межвоенное время XX века Константин Скирмунт.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-16

В XIX веке это историк Констанция Скирмунт, которая написала историю Литвы. Это и Мария Твардовская-Скирмунт. Да, вышла замуж за владельца нашей Шеметовской усадьбы, но сама происходила из не менее известного и богатого рода Твардовских. Она в XIX веке была замечательным ученым-ботаником, ее коллекция – растения, собранные здесь – сегодня находится в некоторых европейских музеях.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-19

Все владельцы усадеб постепенно достраивали и расширяли костел, пока в XX веке он не приобрел нынешний внешний вид. Лишь в советское время он был закрыт, однако позже восстановил работу.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-22

Алексей Камолов:
В этом костеле восемь витражей, шесть из них попадают в кадр, их нужно смотреть изнутри, особенно в солнечную погоду. Сегодня немножко пасмурно, тем не менее, можно оценить красоту тех мастеров из Вильно, которые в начале XX века и создали эти витражи.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-25

Один из витражей, с изображением святого Станислава, реставрировался несколько лет назад минскими мастерами. В трансепте, поперечном нефе нашего костела, располагается мрачное, темное изображение на витраже святого Иосафата Кунцевича. Он был причислен к лику святых, его мощи сегодня находятся в алтаре Василия Великого в Храме Святого Петра в Ватикане, в центре католичества. Почему? Иосафат Кунцевич в XVII веке возглавлял униатскую церковь, точнее не всю на белорусских землях ВКЛ и Речи Посполитой, а был Полоцким униатским владыкой. Он нередко переступал грань жестокости и давал приказ на уничтожение неуниатов, неважно – православные, мусульмане. Были такие моменты, к сожалению, в истории.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-28

В костеле достаточно холодно – строители прошлого столетия не предусмотрели батареи, но здесь заботятся о гостях. На каждой скамье – плед и, конечно, молитвослов. 

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-31

Алексей Камолов:
В этом костеле находится уникальный амвон. В чем его уникальность? Некоторые говорят, что его можно переставлять с места на место, но не очень часто упоминается слово «передвижной». Амвон должен быть стационарный. Либо это чаша-амвон на стене, левый боковой фасад, если смотреть в сторону главного алтаря, либо это колонна, опять-таки, ближе к главному алтарю, если храм трехнефный.  

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-34

Здесь нет разделений на нефы, нет колонн, здесь одно внутреннее пространство. Амвон представляет из себя чашу, которую поддерживает орел, символ гордости, силы, могущества. Амвон – это то место, с которого раньше священник обращался с проповедью к прихожанам.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-37

Вероника Сайко, корреспондент:
Вы сказали, что орел обычно под амвоном стоит. Почему здесь гусь?

Алексей Камолов:
Это неправильное видение, это орел. Хотя некоторые замечают, что другая птица.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-40

Вероника Сайко:
Одно из самых интересных и таинственных мест в Шеметовском костеле – это подземная усыпальница. Там прямо в стены вмурованы останки известных владельцев костела и людей, которые жертвовали деньги на его поддержание, чтобы он работал дальше. Ведут вниз такие не совсем удобные деревянные ступеньки. Но мы все равно спустимся и посмотрим, что же сейчас там происходит.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-43

Свет в подземную усыпальницу проникает сквозь несколько узких окошек. Надгробные, вмурованные в стену таблички гласят: здесь свое последнее пристанище нашло много известных людей.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-46

Тут похоронена и жена последнего владельца Шеметово Габриэла Скирмунт вместе с дочерью Лидией. Они заживо сгорели в своем доме в новогоднюю ночь 1942 года. Поджог устроили партизаны отряда Федора Макарова.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-49

За пределами костела тоже есть, на что посмотреть. Он соседствует с двухъярусной колокольней. Она построена в XVIII веке. Один из колоколов внутри весит 885 килограммов.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-52

Алексей Камолов:
Здесь была хозяйственная часть имения. К сожалению, сохранилось немного, остатки нескольких хозяйственных строений. Здесь, недалеко от костела, недалеко от реки располагалась кузня, позади костела было еще два здания – это амбар, некоторое время он служил зданием, где содержались волы, домашние животные, используемые в сельском хозяйстве, и бровар. Двухэтажный бровар, пивоварня. Резалит, красный кирпич, фундамент из камня. Но, к сожалению, состояние тоже оставляет желать лучшего.

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-55

У подножия горы, на которой стоит костел, сохранилась каменная плебания. Аккуратные пластиковые окна как бы намекают: дом не пустует, здесь живет ксендз. Шеметовский храм – рекордсмен по количеству прихожан среди тех храмов, что нам удалось посетить. Около 500 верующих посещают костел на большие праздники. 

Витражи и подземная усыпальница. В чём уникальность Шеметовского костёла?-58

Рождество можно встречать в храме или дома, с близкими или в одиночестве. Пандемия наверняка повлияла на планы многих. То, что находится на столе, тоже непервостепенно. Важно то, с какими мыслями каждый встречает этот праздник. 

От деревянной каплички до большого храма. Как строился Константиновский костёл? Подробности далее.

# Католики Беларуси # общество # Вероника Сайко # Алексей Камолов # Фотофакт

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