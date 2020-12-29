Министр энергетики Беларуси: «Работа по газификации продолжается, проводится она на системной основе»

Новости Беларуси. В поселке Кривичи Мядельского района праздник. Накануне Нового года к населенному пункту подвели природный газ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поздравил жителей председатель Миноблисполкома Александр Турчин. На церемонии пуска голубого топлива наградили работников, которые прокладывали сети и зажгли символический факел.

Кривичи – это 24-й населенный пункт района, куда пришел газ. Более тысячи жителей поселка теперь будут обеспечены всеми удобствами. Задача – не только создать комфортные условия, но и сделать даже самые отдаленные населенные пункты удобными для жизни.

Для нас, наверное, для наших Кривичей – это очень знаковое событие. Потому что мы живем недалеко, в трехэтажном доме.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Что касается жителей, наверное, в первую очередь это комфорт для них и, условно говоря, их выбор – газ или электрическая энергия. Вот этот газопровод, который мы сегодня открыли, позволит в ближайшей перспективе, еще раз повторюсь, это три агрогородка (подключить – прим. ред.) – это Сватки, Княгинин и Будслав. Вообще, это такие значимые для Мядельского района населенные пункты, в которых приход туда газа – это будет очень хорошее событие.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Это последний городской поселок в стране у нас, который был газифицирован. Всего у нас 86 городских поселков, поселков рабочего и курортного типа, которые газифицированы. То есть это, можно сказать, даже историческая дата. Самая важная задача, которая стояла перед газоснабжающими организациями, выполнена. Обеспечено надежное, бесперебойное снабжение потребителей природным и сжиженным газом. Работа по газификации продолжается, проводится она на системной основе, в том числе и в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».