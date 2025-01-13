Для спортсменов и любителей – в городском посёлке Уречье Любанского района открыли воркаут-площадку

А секрет достижения высоких побед – регулярные тренировки. Развитию спортивной сферы и активному образу жизни в Минской области уделяют большое внимание. 2025-й объявлен Годом благоустройства. Наведение порядка в первую очередь начинается со своего двора. Так, в городском поселке Уречье Любанского района появилась новая воркаут-площадка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это проект областного конкурса гражданских инициатив.

Установлено несколько тренажеров для развития координации и тренировки различных групп мышц. На поверхности уложено специальное резиновое покрытие, что снижает риск травм. Заниматься спортом здесь могут все желающие в любое время. В поселке проживает свыше 2,5 тысячи человек. Поэтому такая воркаут-площадка будет востребована. Она подойдет всем: и спортсменам, и любителям.

Евгений Козлов:

Восстанавливаю свое здоровье, хожу каждый день, занимаюсь час. Очень удобно, дети здесь занимаются. Приятно всем!

Ядвига Ерухина, председатель Уречского сельисполкома:

Приняли участие в открытом конкурсе гражданских инициатив на территории Минской области. Главное сегодня – это здоровье людей. У нас на территории совета три стадиона и, к сожалению, на стадионах в основном не стандартное спортивное оборудование. Хотелось бы уже чего-то новенького!