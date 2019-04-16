Максим Рыженков: «Руководители способны вникнуть глубоко в проблемы людей»
Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 апреля площадкой для встречи стал Глуск. На диалог с Максимом Рыженковым пришли почти 30 человек. Это не только жители Глусского и соседнего Бобруйского районов, но и Минска, Гомеля.
Так, жителю Глуска Ивану Шантар уже третий год не дают спокойствия отголоски ремонта в подъезде. Сначала мужчина не соглашался с необоснованно завышенной суммой, которую выставили жильцам коммунальщики. После жалобы был проведен перерасчет и цена за услуги ремонта упала вдвое. Остались вопросы по качеству работ.
В целом, темы обращений разные: несогласие с решением суда, трудоустройство, выплата пенсий, недовольство работой местной власти.
Леонид Громыко, житель агрогородка Колатичи:
Я пытался решить вопрос на местном уровне, и он вроде несложный - это выкуп жилья. Но почему-то это задерживается, после заявления прошло 3 месяца и реакции от местной власти нет.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Есть примеры некоторых районов, где власть не так пристально смотрит на проблемы людей. Потому там и меняются руководители. Но многие руководители способны вникнуть глубоко в проблемы людей и их решить, чтобы тот принцип справедливости, о котором говорит глава государства, был не только на словах, на бумаге, а в самом деле был основополагающим в решении проблем.
Выездные приемы продолжатся. Уже 17 апреля глава Администрации Президента Наталья Кочанова выслушает проблемы оршанцев. На диалог с населением чиновники так же отправятся в Молодечнинский, Дятловский, Ветковский районы и Партизанском районе города Минска. А 18 апреля местных жителей с насущными проблемами ожидают в Пинске.