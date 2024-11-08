Магазины манипулируют сознанием людей? Маркетолог рассказал, какие уловки используют торговые сети для увеличения прибыли

Походы по магазинам всегда вызывают яркие эмоции. Красивые витрины, приятные ароматы, дизайнерские вещи – все это помогает на время забыть о проблемах и погрузиться в мир роскоши и моды. Но порой бывает так, что из безобидного хобби это превращается в болезненную зависимость. Где же та тонкая грань, когда покупки из необходимости превращаются в зависимость? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Правда ли что производители манипулируют потребительским сознанием и заставляют совершать необдуманные покупки, придумывая акции, скидки?

Сергей Бадылевич, маркетинг-инфлюенсер:

Ритейл и торговые центры – это ,в принципе, достаточно жестокий институт, скажем так. Даже если взять торговые центры, вопрос: где вы можете там присесть на скамеечке, отдохнуть. Ответ: либо в кафе, либо в ресторане. Хочешь сесть? Иди закажи кофе, сиди и кушай. Нас всегда заставляют что-то покупать. Придумывают всякие акции. Также торговые центры сейчас зачастую называются торгово-развлекательными центрами, потому что слово «развлечение» помогает людям отдыхать. Кто-то ставит большой фонтан, кто-то делает мероприятия, чтобы привлечь внимание покупателей. Самая используемая уловка, крюк – дети. Например, создать в субботу или воскресенье мероприятие для ребенка, который придет не один, а с мамой или с папой. Соответственно, когда ребенок развлекается, маме и папе надо что-то делать: мама идет за платьем, а папа идет пить кофе и так далее. Те же «черные пятницы» можем вспомнить. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А я слышала, что в магазинах специально на уровне глаз выставляют продукцию подороже. Так ли это?