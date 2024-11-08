Такого не было во всём СССР! Как зародилась косметическая индустрия Беларуси?

Эта история началась с большой мечты, чтобы каждая белорусская женщина могла позволить себе купить… шампунь. В советское время косметика была дефицитным товаром, а ее поиск превращался в настоящую охоту. Не хватало даже парикмахерских. Изменить ситуацию удалось небольшой команде энтузиастов, которые в 1988 году положили начало косметической индустрии нашей страны. Подобных предприятий не было во всем СССР.

Тамара Дармель, генеральный директор предприятия «Витекс», председатель правления совместного предприятия «Белита»:

Мы жили одной идеей. Мы работали на результат. Все эти годы, что я проработала, мне всегда было интересно работать. Мне очень нравилась моя работа. И то, что мы первые 10-15 лет практически ничего не зарабатывали, потому что мы все вкладывали в производство, нам было просто, как сегодня молодежь говорит, кайфово работать, потому что мы видели свой результат.

Не все получалось с первого раза, учились на своих же ошибках. Все заработанное вкладывали в производство, не думая о личной выгоде. Чтобы 30 лет спустя гордо показать главе государства результат своих усилий.

Ассортимент продукции – более тысячи видов уходовой и декоративной косметики, который каждый год пополняется сотней новинок. Для этого предприятие постоянно модернизирует производство и закупает новые линии.