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В Минске открылся первый ёлочный базар

14 декабря 2024 11:09
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Ожидание праздника в аромате хвои. В Минске открылся первый елочный базар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылся первый ёлочный базар-2

Цены на важный атрибут зимних праздников зависят от размеров. Так, дерево до метра обойдется в районе 20 рублей. В ассортименте есть и ели в кадках, их стоимость стартует от 36 рублей. Спрос на новогодние деревья ожидают очень высокий, в 2023 году белорусы приобрели их около 145 тысяч. Ну а на этом базаре посетителям также предлагают настоящий лесной чай и медовое угощение.

В Минске открылся первый ёлочный базар-4

Приезжаем именно сюда, потому что здесь хорошие и доступные цены, ну и свежие деревья. Рассматриваем именно елку, не ель. По росту 1,8 метров, не больше.

В Минске открылся первый ёлочный базар-6

Максим Бодаев, исполняющий обязанности начальника отдела охраны леса Минского лесхоза:
Звонки уже поступили с начала декабря. Мы видим, что товароориентированность пошла, люди спрашивают, хотят купить. Мы решили в этом году на два дня раньше. В принципе, не прогадали. Уже порядка 100 единиц елей продали.

Всего в 2024 году лесхозы и лесной селекционно-семеноводческий центр поставят товар для 1,1 тысячи торговых объектов. В каждом регионе дата массового открытия елочных базаров будет своя. В Минске это 20 декабря.

# Новый год # Государственная лесная политика

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