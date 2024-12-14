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Беседовали 2 часа! Ван Сяньцзюй вспомнил первую встречу Лукашенко и Си Цзиньпина

14 декабря 2024 11:45
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За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!  

Беседовали 2 часа! Ван Сяньцзюй вспомнил первую встречу Лукашенко и Си Цзиньпина-2

Ван Сяньцзюй, профессор, научный сотрудник Народного университета Китая: 
Если я не ошибаюсь, это в 1993 году, в то время депутат Лукашенко в составе делегации посетил Китай, он был в городе Шэнчжэнь. Именно у нас свободная экономическая зона, он своими глазами увидел, как одно маленькое село около моря развилось так быстро. В 2010 году в марте, в то время Си Цзиньпин был заместителем председателя государства КНР. Это был его первый визит в Беларусь. Мы планировали, что встреча между Лукашенко и Си Цзиньпином один к одному будет полчаса. Ждали и ждали, думали, когда закончится, почему еще не закончилось? Они очень хорошо понимали друг друга, поэтому эта встреча продолжалась два часа. Это не случайно.

# Си Цзиньпин # Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

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