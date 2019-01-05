Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе
Новости Беларуси. Снежная погода – только на радость ребятне. 5 января школьники в Фаниполе провели день под девизом «Здоровье – это здорово!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возле первой местной школы для детей организовали лыжню, хоккейную площадку, катание на санках и тюбингах.
Мне больше всего нравится кататься на тюбингах, потому что когда ты едешь, захватывает дух. Можно так кататься целую вечность.
Я пришла сегодня в первую школу. Мы накатали больше 10 кругов с моей подругой. Это примерно 3 километра.
Каждый год принимаю участие в разных соревнованиях, выступаю за школу.
Анна Холопица, директор СШ № 1 Фаниполя:
Каждый год – не только в каникулярное время, в основном, в зимнее время – каждая школьная суббота проходит под лозунгом «Здоровье – это здорово!».
Очень хочется, чтобы и в каждой семье, и в каждой школе понятия дети и спорт были неразрывны.
В подготовке площадок активно участвовали родители – заливали лед, школа и гимназия предоставили лыжи и другой необходимый инвентарь. Спортивный праздник в Фаниполе собрал вместе сотни детей и подростков.