Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе

Новости Беларуси. Снежная погода – только на радость ребятне. 5 января школьники в Фаниполе провели день под девизом «Здоровье – это здорово!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возле первой местной школы для детей организовали лыжню, хоккейную площадку, катание на санках и тюбингах.

Мне больше всего нравится кататься на тюбингах, потому что когда ты едешь, захватывает дух. Можно так кататься целую вечность.





Я пришла сегодня в первую школу. Мы накатали больше 10 кругов с моей подругой. Это примерно 3 километра. Каждый год принимаю участие в разных соревнованиях, выступаю за школу.



Анна Холопица, директор СШ № 1 Фаниполя:

Каждый год – не только в каникулярное время, в основном, в зимнее время – каждая школьная суббота проходит под лозунгом «Здоровье – это здорово!».