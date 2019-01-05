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Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе

05 января 2019 18:58
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Новости Беларуси. Снежная погода – только на радость ребятне. 5 января школьники в Фаниполе провели день под девизом «Здоровье – это здорово!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле первой местной школы для детей организовали лыжню, хоккейную площадку, катание на санках и тюбингах.

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -1

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -3

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -5

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -7

Мне больше всего нравится кататься на тюбингах, потому что когда ты едешь, захватывает дух. Можно так кататься целую вечность.

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -10


Я пришла сегодня в первую школу. Мы накатали больше 10 кругов с моей подругой. Это примерно 3 километра.

Каждый год принимаю участие в разных соревнованиях, выступаю за школу.

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -13


Анна Холопица, директор СШ № 1 Фаниполя:
Каждый год – не только в каникулярное время, в основном, в зимнее время – каждая школьная суббота проходит под лозунгом «Здоровье – это здорово!».

Очень хочется, чтобы и в каждой семье, и в каждой школе понятия дети и спорт были неразрывны.

В подготовке площадок активно участвовали родители – заливали лед, школа и гимназия предоставили лыжи и другой необходимый инвентарь. Спортивный праздник в Фаниполе собрал вместе сотни детей и подростков.

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -16

Лыжня, хоккейная площадка, катание на санках и тюбингах. Спортивный праздник прошёл в Фаниполе -18

# Спортивный праздник # общество # Анна Холопица # Фотофакт

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