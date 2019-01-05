Как определить утечку газа в жилом доме на расстоянии? Рассказывают сотрудники «Мингаза»

Новости Беларуси. В Беларуси планово проверяют многоквартирные дома на предмет утечки газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске газифицировано около 500 квартир в высотках и почти 20 тысяч частных домов.

В среднем на один подъезд у работника «Мингаза» уходит 20 минут, за смену он успевает обследовать 8-9 домов. Всего в этой работе задействовано свыше 200 человек. У каждого при себе оборудование, с помощью которого можно определить утечку газа на расстоянии, даже не заходя в квартиру.

Андрей Парфиров, слесарь предприятия «Мингаз»: Он работает на расстоянии до 30 метров. В труднодоступных местах, когда не можем подойти близко, мы наводим лазером. При попадании на газовое облако – срабатывает на утечку газа. Если есть утечка газа на данном участке соединения трубы, мы сообщаем руководящему составу. И далее – аварийные структурные подразделения для устранения любых видов утечек.

Артур Мороз, начальник службы эксплуатации внутридомовых объектов предприятия «Мингаз»:

Если у потребителя газа установлена, например, газовая плита, то, согласно регламента, к нему придут раз в 5 лет, если газовый котел или газовая колонка, то ежегодно техническое обслуживание.

Работники службы проверяют газовую разводку, состояние кранов, запорной арматуры, газовых счетчиков. Напомним, по белорусским законам работать с газовым оборудованием должен только специалист. Любая самодеятельность может привести к аварии, а виновнику грозит штраф и полное возмещение ущерба.