В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде

В Могилевский городской исполнительный комитет поступило два десятка телефонных обращений. Основные темы, как всегда, касаются ЖКХ и строительства.

Новости Беларуси Диалог без посредников. Традиционные прямые телефонные линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые вопросы удается решить сразу. Так, 70-летний житель Могилева попросил решить вопрос с лифтом. Почти три месяца жильцы его дома вынуждены подниматься в квартиры только по лестнице. После замены лифта монтажники не торопились его запускать. Сам пожилой мужчина живет на 9 этаже и поэтому для него решение этой проблемы было особенно актуально.

Владимир Романов, житель Могилева:

Я вышел из квартиры, нажал кнопку – и, к моему удивлению, лифт заработал. Спасибо за такую оперативность и внимательность!

В эффективности прямых линий убедилась и Наталья Дачковская. Полгода она добивалась, чтобы в подъезде дома поставили новый оконный блок. Прежний пострадал от пожара, и на его месте всё это время была, по сути, дыра. Недавно в подъезде даже лежал снег.

После телефонного обращения в горисполком вопрос решился в течение двух дней. Теперь женщина намерена снова обратиться на прямую линию, чтобы помогли решить еще одну проблему.