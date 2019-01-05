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В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде

05 января 2019 16:46
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Новости Беларуси Диалог без посредников. Традиционные прямые телефонные линии прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевский городской исполнительный комитет поступило два десятка телефонных обращений. Основные темы, как всегда, касаются ЖКХ и строительства.

В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде-1

Некоторые вопросы удается решить сразу. Так, 70-летний житель Могилева попросил решить вопрос с лифтом. Почти три месяца жильцы его дома вынуждены подниматься в квартиры только по лестнице. После замены лифта монтажники не торопились его запускать. Сам пожилой мужчина живет на 9 этаже и поэтому для него решение этой проблемы было особенно актуально.

В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде-3

Владимир Романов, житель Могилева:
Я вышел из квартиры, нажал кнопку – и, к моему удивлению, лифт заработал. Спасибо за такую оперативность и внимательность!

В эффективности прямых линий убедилась и Наталья Дачковская. Полгода она добивалась, чтобы в подъезде дома поставили новый оконный блок. Прежний пострадал от пожара, и на его месте всё это время была, по сути, дыра. Недавно в подъезде даже лежал снег.

После телефонного обращения в горисполком вопрос решился в течение двух дней. Теперь женщина намерена снова обратиться на прямую линию, чтобы помогли решить еще одну проблему.

В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде-5

Наталья Дачковская, житель Могилева:
У нас вход небезопасный – плитка в любой момент может упасть на голову. Придется, видимо, опять звонить на прямую линию, потому что это помогает, вопросы решаются быстро.

В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде-7
В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде-8

Владимир Дударев, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
Я считаю, что ряд вопросов можно решить на местах. Информировать население, вести с людьми диалог, разъяснять, какие вопросы не стоит задавать руководству горисполкома, облисполкома, другим государственным органам. Оперативность должна быть на низких звеньях по решению тех или иных жизненно важных вопросов.

Насущные проблемы у жителей Могилева, конечно, еще остаются. И такой прямой диалог власти с населением, как уже неоднократно доказано, – действенный способ их решения.

В Могилёве после обращения на телефонную линию починили лифт и поставили новый оконный блок в подъезде-10
# Прием граждан

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