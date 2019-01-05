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Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске

05 января 2019 17:53
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Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игроки еще до начала матчей приехали в минский детский дом № 7. И не с пустыми руками.

Какие подарки привезли спортсмены и как их встретили воспитанники, расскажет корреспондент Кристина Федорович.

Здесь они далеко не соперники. Получается такая многонациональная команда. Помимо ледовых баталий, сегодня у них общая миссия – благотворительная. Хоккеисты приехали не с пустыми руками. В качестве презентов – развивающие игры, бытовая техника, и, конечно, спортивная экипировка.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-1

Мне подарили эту майку и фото.

Для 63 деток, которые поистине ждали этой встречи, самые желанные подарки – внимание, тепло и забота. Так, маленький Андрей в свои 5 лет твердо знает, чего хочет. Заветная цель – стать хоккеистом. А сегодняшняя встреча – весомый стартовый капитал.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-4

Я тоже хочу играть за сборную Беларуси. Спасибо хоккеистам за такую встречу.

Впечатляет, когда рядом такие профессионалы, которые тут же направят в верное русло.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-7

Сами Хелениус, игрок команды Финляндии:
Нужно много практики и много тренировок. И не важно, какая погода на улице или как ты себя чувствуешь, надо идти до конца.

Стоит отдать должное, звезды мирового хоккея сегодня шли до конца и в решении подготовленных ребятами задач.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-10

Кристина Федорович, СТВ:
Знакомство и общение проходит в форме квестов. Нам выдали специальные карты, где обозначены зоны. Так, например, сейчас у нас квест «Алиса в стране чудес» для команд из Балтии и Китая. Как мы видим, сейчас они пытаются сделать ходы в шахматах, дабы получить заветные приглашения на концерт.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-13

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-15

По соседству у тех, кто прошел квест, атмосферное чаепитие.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-18

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-20

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-22

По горящим глазам кажется, что переводчик вовсе не нужен: всё предельно понятно без слов.

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-25

Рады были познакомиться с хоккеистами. Вдохновили, очень добрые люди. Хочется быть такими же.

Очень порадовали нас.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-28

Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси перечислили детскому дому 32 тысячи рублей. В качестве благодарности – концерт, для приглашения на который спортсмены и обязаны были пройти квест. Но, скажем честно, улыбки на лицах детей – это и есть самое настоящее «спасибо».

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-31

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-33

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-35

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-37

Анжелика Тузова, директор детского дома №7 «Семь Я» Минска:
Мы уже приобрели оборудование для сенсорной комнаты, о которой уже давно мечтали.

Когда дети узнали, что к нам приезжают хоккеисты, ребята очень обрадовались, готовились заранее. Переживали, чтобы понравились их волшебные, сказочные квесты, чтобы им понравился концерт, сувениры, которые они подготовили.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-40

Ксения Валаханович, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Ощущаешь, что здесь своя особенная, большая, теплая и дружная семья. Дети радуют и удивляют наших хоккеистов.

Помимо всех прочих подарков, дети получили и приглашения на игры Рождественского турнира. Дарить волшебство просто и важно. А особенно тем, кому так не хватает заботы и веры в чудо.

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-43

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-45

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-47

Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске-49

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # общество # Ксения Валаханович # Анжелика Тузова # Фотофакт

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