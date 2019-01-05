Квесты, концерт и чаепитие. Хоккеисты Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детского дома в Минске

Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игроки еще до начала матчей приехали в минский детский дом № 7. И не с пустыми руками. Какие подарки привезли спортсмены и как их встретили воспитанники, расскажет корреспондент Кристина Федорович. Здесь они далеко не соперники. Получается такая многонациональная команда. Помимо ледовых баталий, сегодня у них общая миссия – благотворительная. Хоккеисты приехали не с пустыми руками. В качестве презентов – развивающие игры, бытовая техника, и, конечно, спортивная экипировка.

Мне подарили эту майку и фото. Для 63 деток, которые поистине ждали этой встречи, самые желанные подарки – внимание, тепло и забота. Так, маленький Андрей в свои 5 лет твердо знает, чего хочет. Заветная цель – стать хоккеистом. А сегодняшняя встреча – весомый стартовый капитал.

Я тоже хочу играть за сборную Беларуси. Спасибо хоккеистам за такую встречу. Впечатляет, когда рядом такие профессионалы, которые тут же направят в верное русло.

Сами Хелениус, игрок команды Финляндии:

Нужно много практики и много тренировок. И не важно, какая погода на улице или как ты себя чувствуешь, надо идти до конца. Стоит отдать должное, звезды мирового хоккея сегодня шли до конца и в решении подготовленных ребятами задач.

Кристина Федорович, СТВ:

Знакомство и общение проходит в форме квестов. Нам выдали специальные карты, где обозначены зоны. Так, например, сейчас у нас квест «Алиса в стране чудес» для команд из Балтии и Китая. Как мы видим, сейчас они пытаются сделать ходы в шахматах, дабы получить заветные приглашения на концерт.

По соседству у тех, кто прошел квест, атмосферное чаепитие.

По горящим глазам кажется, что переводчик вовсе не нужен: всё предельно понятно без слов. «Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Рады были познакомиться с хоккеистами. Вдохновили, очень добрые люди. Хочется быть такими же. Очень порадовали нас.

Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси перечислили детскому дому 32 тысячи рублей. В качестве благодарности – концерт, для приглашения на который спортсмены и обязаны были пройти квест. Но, скажем честно, улыбки на лицах детей – это и есть самое настоящее «спасибо».

Анжелика Тузова, директор детского дома №7 «Семь Я» Минска:

Мы уже приобрели оборудование для сенсорной комнаты, о которой уже давно мечтали. Когда дети узнали, что к нам приезжают хоккеисты, ребята очень обрадовались, готовились заранее. Переживали, чтобы понравились их волшебные, сказочные квесты, чтобы им понравился концерт, сувениры, которые они подготовили.