В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»

Они и становятся источником электроэнергии, одновременно ее хватает для 8 мобильных телефонов. Оригинальной зарядкой можно пользоваться бесплатно. Удобство первого в Бресте «солнечного дерева» уже оценили посетители парка.

Новости Беларуси. Зарядить мобильный телефон от «солнечного дерева». Необычная конструкция появилась в брестском городском парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Зубель, жительница Бреста: Нужная вещь для нашего города. Тем более когда телефон садится, негде подзарядить, а домой идти не хочется, и нет с собой портативной зарядки, то можно сесть, подзарядить телефон. Например, вот здесь. Очень классно.

Алексей Ульянцев, начальник отдела по внедрению новой техники Брестского котельного хозяйства:

Даже в тот момент, когда интенсивность солнечной энергии уменьшается в связи с облачностью, и в вечернее время, аккумулятор позволяет накопившуюся за день энергию использовать для подзарядки телефонов.

К слову, накопленной энергии должно хватить и на подсветку из светодиодных лент.

«Солнечное дерево» – самый что ни на есть яркий пример использования альтернативных источников энергии. Со временем такие могут появиться и в других оживленных уголках Бреста.