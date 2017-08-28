Мода на профтехобразование в Беларуси: как рынок труда диктует спрос на рабочие специальности

Новости Беларуси. В Беларуси все чаще становится востребованным профессионально-техническое образование. Это диктует рынок труда. Сегодня куда больше шансов найти высокооплачиваемую работу у специалистов с рабочими профессиями. Не случайно нынешним летом во многих колледжах и лицеях страны был конкурс при поступлении, как в вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Елена Старовойтова через два месяца станет дипломированным парикмахером. Экономист с высшим образованием решила кардинально сменить профессию. Надоело проводить расчеты и оформлять договоры. Хотелось хорошо оплачиваемого творчества.

Елена Старовойтова, житель Могилева:

Я думаю, что своими руками всегда реально зарабатывать. Если все зависит от ловкости рук, прежде всего от желания. Здесь на комбинате база очень сильная. Ежегодно центр занятости отправляет на переобучение десятки специалистов. Они становятся поварами, швеями, штукатурами. После таких курсов трудоустройство гарантировано. В базе данных Могилевского центра занятости сегодня более двух тысяч вакансий. В абсолютном большинстве требуются люди рабочих специальностей, в сфере торговли, общепита и строительстве. Возглавляет рейтинг самый востребованных профессий электрогазосварщик. У него и зарплата вполне неплохая – в районе 600-900 рублей.

А эти парни, еще не окончив свой лицей, уже зарабатывают деньги. За лето их силами отремонтированы два этажа общежития и почти готов спортзал.

Александр Сливащенко, учащийся 3 курса государственного профессионально-технического лицея № 9 Могилева им. А. А. Старовойтова:

Здесь я научился не только своей профессии, а еще приобрел много других профессий, как маляр-штукатур, плотник-станочник, не только свою профессию сварщик.

Анатолий Артеменко, учащийся 3 курса государственного профессионально-технического лицея № 9 Могилева им. А. А. Старовойтова:

Я пришел сюда учиться, потому что всегда есть работа, платят. И не всем получать высшее образование. Кто-то же должен работать руками. То, что популярность на рабочие специальности у молодежи растет, в лицее видят. В 2017 году конкурс на поступление – два человека на место. Юношей и девушек привлекает стопроцентное трудоустройство.

Ольга Галакова, заместитель директора государственного профессионально-технического лицея № 9 Могилева им. А. А. Старовойтова:

После окончания учреждения все наши выпускники 100-процентно трудоустроены. В последние годы сложилась тенденция конкурса на наших учащихся. Строительные организации заинтересованы. Беларусь одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где полностью сохранили все профтехучилища. Появляются новые специальности. Такие как мехатроника, теплотехника, обслуживание холодильного оборудования и оборудования для животноводческих комплексов. Непрерывность обучения на протяжении всей карьеры становится основным требованием в подготовке кадров.