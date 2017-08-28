Новые учебники, меньше часов на химию, больше – на математику: какие изменения ждут школьников с 1 сентября

Новости Беларуси. С 1 сентября школьники буду учиться по новым учебным программам. При их разработке учитывались межпредметные связи. Теперь похожие темы по физике, химии и математике будут проходить в одно время, чтобы лучше закрепить материал.
Также среди изменений – сокращение часов на изучение химии и увеличение – на математику.
Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Новые учебные программы имеют практико-ориентированную направленность, а также имеют свою воспитательную направленность. То есть учебные предметы учитель, излагая учебный материал, должен формами и методами своего учебного предмета осуществлять не только образовательную, но и воспитательную функцию.
Не останутся без изменений и учебные пособия. Уже в 2017 году в портфелях школьников появятся более 40 новых учебников. От предыдущих они будут отличаться не только доступностью изложения материала, но ярким внешним видом.