Новые учебники, меньше часов на химию, больше – на математику: какие изменения ждут школьников с 1 сентября

Новости Беларуси. С 1 сентября школьники буду учиться по новым учебным программам. При их разработке учитывались межпредметные связи. Теперь похожие темы по физике, химии и математике будут проходить в одно время, чтобы лучше закрепить материал.

Также среди изменений – сокращение часов на изучение химии и увеличение – на математику.