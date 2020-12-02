«По каждой партии контролируется фактическое содержание белка». Какое производство открыли под Пуховичами?

Новости Беларуси. В Пуховичском районе открыли производство уникальной продукции для людей с фенилкетонурией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это редкое генетическое заболевание, носители которого испытывают трудности с обменом белка. Недостаток важных аминокислот приводит к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому единственный вариант лечения – специальная диета.

В опытном производстве объединили привычные продукты и разработки белорусских ученых. Здесь выпускают каши быстрого приготовления, макароны, смеси для пюре и клецок, скоро появится гречневая и кукурузная крупы, сухие молочные продукты, а также выпечка. Для их изготовления используется стандартное оборудование, а вот рецептура и метод производства подобраны особые.

Дмитрий Зайченко, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук по питанию:

В рамках республики это сравнительно небольшое количество людей. Но те люди, которым требуется специализированное питание. Поэтому совместно с обществом больных фенилкетонурией нами был разработан при господдержке, такой социальный проект. В первую очередь мы ориентировались на производство продуктов с пониженным содержанием фениланолина. Скорректировали свои рецептурные составы, и уже мы производим свою продукцию с фактическим содержанием белка. То есть у нас на выходе по каждой партии контролируется фактическое содержание белка, фактическое содержание фениланолина.