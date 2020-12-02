Центр обслуживания населения по услугам газообеспечения открыли в Смолевичах. Почему он так важен для города-спутника?

Новости Беларуси. В Смолевичах открылся Центр обслуживания населения по услугам газообеспечения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основным его преимуществом является максимальная близость к потребителям.

В центре можно решить вопросы, связанные с газоснабжением – это оплата услуг, получение информации, заключение договоров. Также здесь проводятся инструктажи по безопасному использованию газа в домашних условиях. Открытие филиала в городе-спутнике не случайно, здесь выросло количество потребителей. В районе насчитывается почти 50 тысяч газифицированных квартир.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Город Смолевичи очень интенсивно развивается, реализуется государственная программа развития городов-спутников, и поэтому сегодня центр по обслуживанию населения очень актуален. Хочу сказать, что очень удобное месторасположение – это центр города, он связывает как развивающуюся часть нашего города, так и существующую.

Алексей Кушнаренко, генеральный директор «Белтопгаза», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В Минской области у нас на газифицировании природным и сжиженным газом 560 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов. При этом мы понимаем, что это все наши потребители, наши абоненты, с которыми мы находимся в процессе постоянного взаимодействия. И поэтому такие сервисные центры, как этот, очень важны в нашем профессиональном взаимодействии.