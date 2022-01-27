Долевое строительство – это постройка дома за счёт будущих жильцов. Какие преимущества такого варианта?

Собственное жилье – мечта каждого. Один из вариантов стать обладателем заветных квадратных метров – долевое строительство, постройка дома за счет его будущих жильцов.

Наталья Куземкина, риелтор:

Строительство в нашей стране проводится двумя способами: долевое строительство и путем покупки облигаций. Долевое строительство урегулировано указом Президента, жилищные облигации урегулированы постановлением Министерства финансов Республики Беларусь. Что касается долевого строительства – застройщик обязан издать декларацию о том, что он будет строить какой-то многоквартирный жилой дом.

Коммерческие застройщики должны выстроить 15 % жилья и только после этого вправе привлекать средства дольщиков. Наталья Куземкина:

Для каждого физического лица что важно? Когда выходит проектная декларация, через семь дней наш застройщик имеет право подписывать договора долевого строительства. Они подписываются в офисе у застройщика.

К договору прикладывается график платежей. Возможна стопроцентная или частичная оплата. Как правило, застройщик дает рассрочку до конца строительства объекта. Договор в двух экземплярах должен быть зарегистрирован в исполнительном комитете. Документы на регистрацию относит сам застройщик. Без этой процедуры сделка считается недействительной. Наталья Куземкина:

Исполком ведет свой реестр на каждый объект долевого строительства, и в случае, если на эту квартиру уже заключен договор, соответственно, исполком отказывает в регистрации второго договора. Потому что получится, что одна квартира продана два раза.

Прежде чем выдать справки о регистрации права собственности, каждого дольщика вызывают на приемку квартиры. В акте приема-передачи можно указывать недочеты, касающиеся состояния жилья. Все замечания застройщик обязан устранить. Наталья Куземкина:

Сейчас очень актуален в том числе вопрос получения по наследству. Такая строчка должна быть прописана о том, что в случае смерти дольщика его наследники перезаключат договор долевого строительства и застройщик не в праве отказать таким наследникам в заключении договора. При заключении договоров на создание объекта долевого строительства дольщики защищены следующими нормами.

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Существует специальный счет, на который переводят денежные средства дольщики. Они поступают не сразу на расчетный счет застройщика, а на специальный счет в банке. Таким образом банк контролирует денежные средства, которые поступают на расчетный счет. Во-вторых, существует обязанность регистрации договора создания объекта долевого строительства в исполкоме. Кроме того, существует список дольщиков. Цена объекта долевого строительства предусмотрена только в белорусских рублях.

Прежде чем что-то подписывать, внимательно изучите документ. Обратите внимание на стоимость объекта, на сроки внесения денежных средств, а также на пункты изменения и порядок расторжения договора. Захар Ладутько:

Если расторжение договора происходит по инициативе застройщика, то предусмотрены следующие пункты: в первую очередь это невнесение денежных средств дольщиком за объект долевого строительства в течение двух месяцев подряд. Второй случай – это когда дольщик не согласен с изменением цены объекта долевого строительства. Касаемо расторжения договора долевого строительства по инициативе дольщика. Законодательно предусмотрено, что дольщик имеет право в любое время расторгнуть договор долевого строительства.