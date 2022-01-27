«Выбирайте контрастного цвета». С чем носить шубку-тедди и какую выбрать, чтобы не замерзнуть даже в -20?

Быть плюшевым – в тренде. Правда, шубки-чебурашки, они же тедди, не новинка. Искусственный мех появился еще в начале прошлого века на одной волне с Greenpeace и защитой животных. В 2006-м экотенденцию поддержала известный дизайнер Вивьен Вествуд. К ней присоединились многие бренды и дома мод. Теперь это зимний мейнстрим. Свежо, тепло, динамично, красиво.

Анна Ботян, стилист:

В магазинах появились не только шубки-тедди, но и всевозможные вариации рубашек, баек, худи из меха-тедди. Носите, как раньше носили, рубашки твидовые или байки, худи. Например, как на нашей модели сегодня – это джинсы с укороченной байкой в виде чебурашки. Или, как уже в постновогоднем периоде, платье в пайетки с грубыми ботинками и удлиненной рубашкой-тедди.

В мишках можно щеголять до -20 °C. Обращайте внимание на состав. Лучше всего, если это будет натуральная овчина. Спецтехнологии не наносят холли-долли никакого вреда. Если выбор пал на синтетику, присматривайтесь, чтобы там был хоть какой-то процент шерсти. Так будет уютнее перезимовать. Радует и то, что пушистый тренд хорош и в спорте, и даже на переговорах.

Анна Ботян:

Как носить, например, в деловом гардеробе? Вы берете грубые ботинки, ботильоны, брюки, верх можно построже, рубашку. Или как на нашей модели – поло, сверху надеваете шубу. Не бойтесь объема. Главное – сбалансировать пропорции. Выбирайте в пару к тедди массивную обувь. Тогда не будет резкого контраста. Можно носить шубку расстегнутой, разбавить большим пышным шарфом. Будете звездой стритстайла.

Анна Ботян:

Я бы не рекомендовала к такой шубке сумочку тоже выбирать тедди. Если очень хочется сумочку-тедди, то контрастного цвета. Например, шубка бежевая – выбрать черную сумку. Лучше всего подойдут шопперы, может быть, нейлоновые шопперы, небольшие сумки также будут хорошо, например, из кожи, экокожи.