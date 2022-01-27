«Надо дальше себя показывать». Итоги года подвели в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ

Новости Беларуси. Итоги 2021 года подвели в гимназии-колледже при Белорусской академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 350 раз ее учащиеся становились лауреатами международных и республиканских конкурсов. Кульминацией стал отчетный концерт «Виват, лауреаты!», где прозвучали произведения белорусской и зарубежной классики в исполнении титулованных дарований гимназии-колледжа.

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Для нас это очень значимое мероприятие, потому что оно дает возможность оглянуться на то, что мы смогли проделать в творческом плане в течение прошлого года и какие перспективы нас ждут в 2022 году.

София Крят, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:

Я принимала участие в международном конкурсе «Музыка надежды» и получила там Гран-при. Понимаешь, что это еще не последний конкурс, надо дальше себя показывать. Пока особо серьезных планов еще не придумываю, но, наверное, быть солистом какого-нибудь престижного оркестра.