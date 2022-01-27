Прямой эфир

«Надо дальше себя показывать». Итоги года подвели в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ

27 января 2022 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги 2021 года подвели в гимназии-колледже при Белорусской академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо дальше себя показывать». Итоги года подвели в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ-1

Более 350 раз ее учащиеся становились лауреатами международных и республиканских конкурсов. Кульминацией стал отчетный концерт «Виват, лауреаты!», где прозвучали произведения белорусской и зарубежной классики в исполнении титулованных дарований гимназии-колледжа.

«Надо дальше себя показывать». Итоги года подвели в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ-4

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Для нас это очень значимое мероприятие, потому что оно дает возможность оглянуться на то, что мы смогли проделать в творческом плане в течение прошлого года и какие перспективы нас ждут в 2022 году.

«Надо дальше себя показывать». Итоги года подвели в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ-7

София Крят, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:
Я принимала участие в международном конкурсе «Музыка надежды» и получила там Гран-при. Понимаешь, что это еще не последний конкурс, надо дальше себя показывать. Пока особо серьезных планов еще не придумываю, но, наверное, быть солистом какого-нибудь престижного оркестра.

«Надо дальше себя показывать». Итоги года подвели в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ-10

Выпускники колледжа поддерживают высокий статус и международный авторитет своей альма-матер, плодотворно работают в Беларуси и других странах.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Поляков # София Крят # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент вручил госнаграды белорусам, которые внесли большой вклад в развитие и безопасность страны
27 января 2022 08:01

Президент вручил госнаграды белорусам, которые внесли большой вклад в развитие и безопасность страны

Международный день памяти жертв холокоста. В Минске планируется ряд памятных мероприятий
27 января 2022 07:38

Международный день памяти жертв холокоста. В Минске планируется ряд памятных мероприятий

Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19
27 января 2022 06:42

Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19