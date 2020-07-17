Будут ли дожди? Рассказываем о погоде в Беларуси в выходные

Новости Беларуси. На выходных 18 и 19 июля в республике ожидается тёплая погода.

Как сообщает Белгидромет, в субботу будет переменная облачность. На большей части территории Беларуси дожди не ожидаются, только в Брестской области возможны осадки, но вероятность их выпадения не превышает 10-15%.

Ночью ветер неустойчивый 1-6 м/с, днём – северо-восточный 3-8 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +11… +15°C, в светлое время суток воздух нагреется от +24°C в Витебске до +29°C в Бресте.

В воскресенье осадки возможны утром и днём в отдельных районах по северо-востоку республики. На этих территориях ожидаются дожди и грозы. Ночью в республике похолодает до +8… +15°C, днём – потеплеет до +23°C... +29°C.

В понедельник сохранится тёплая погода, а со вторника в стране начнётся похолодание.