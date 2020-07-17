«Лекарство купит, еду принесёт, наведёт красоту, анекдоты расскажет». Как и кому помогают соцработники

В столице пенсионеры и люди с инвалидностью стали чаще заключать договоры комплексного обслуживания на дому. В 1 квартале 2020 года комплексное обслуживание получили более трёхсот с половиной тысяч нетрудоспособных граждан.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня социальное обслуживание на дому является альтернативной формой социального обслуживания в домах-интернатах. Наши одинокие пожилые граждане очень активно пользуются социальным обслуживанием на дому. Сегодня практически 4 тысячи пожилых граждан, инвалидов получают ежедневно социальное обслуживание. По их желанию приходит социальный работник к ним домой. В зависимости от возможности, потребности, по их заявлению социальный работник к ним 1-4 раза, даже 5 раз в неделю.

На учёте в территориальных центрах соцобслуживания Минска состоит 218 тысяч пожилых, более 32 тысяч одиноко проживающих, более 18 тысяч одиноких пожилых людей, 253 оказывают услуги сиделки. Также в их числе и 70 столичных долгожителей.

Самой востребованной услугой для пенсионеров стало соцобслуживание на дому с разовыми услугами: приготовить еду, убрать в квартире, купить необходимые продукты, лекарства и многое другое. Для пожилых людей соцработник становится не только помощником по хозяйству, но и верным другом. Его всегда ждут с нетерпением.

Алла Ситкевич:

Это спасение. Социальный работник лекарство купит, еду принесет, поможет с уборкой, наведет красоту, поговорит, анекдоты расскажет. Что еще надо? Как давно Вы пользуетесь этой услугой? Алла Ситкевич:

Ой, уже, наверное, около 10 лет.

Работа соцработника на первый взгляд легка: помой, постирай, погладь. Однако на деле соцработник обладает невероятным количеством обязанностей. Его главная задача – стать связующим звеном между подопечным и окружающим миром, поддерживать не только физически, но и эмоционально, а самое главное – заботиться от чистого сердца.

Соцработник не только по профессии, но и по призванию, Наталья Ивановна выбрала для себя этот путь неспроста: безмерное желание заботиться о ком-то решило всё за неё.

Людмила Юрикова, социальный работник:

Я люблю общение с людьми в пожилом возрасте. Честно, мне не хватает моей мамы, которой уже 5 лет нет. И я осознанно выбрала эту специальность после того, как проработала 13 лет в торговле. С ними интересно, весело. Они доставляют мне радость. У меня в обслуживании 13 человек. Есть одинокие люди, есть даже семейные пары.