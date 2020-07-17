Прямой эфир

Григорий Рапота: «Есть вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить»

17 июля 2020 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Союзное государство – это братские народы, объединенные одной целью: строить долгие и доверительные отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  А еще – инновационные проекты и взаимное сотрудничество. Об этом говорил и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.   

Григорий Рапота: «Есть вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить» -1

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:   
Есть еще вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить, воспользовавшись моментом, воспользовавшись возможностью побывать в Витебске и Витебской области. Вот вчера мы были в Орше. Там большой терминал строится. Совершенный восторг у нас вызвали темпы строительства и модернизации взлетной полосы и строительство фактически аэропорта, грузового такого терминала. Это очень здорово.  

Самое главное, что это вписывается в наше представление о том, как должна развиваться инфраструктура Союзного государства. Поскольку мы сейчас прорабатываем идею строительства высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Гамбургом. И если этому проекту суждено воплотиться в жизнь, то, естественно, Орша может стать одним из опорных пунктов этого проекта.  

Григорий Рапота: «Есть вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить» -4

Читайте также:

Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости

«Славянский базар – 2020». Именная звезда Филиппа Киркорова появилась в Витебске

Филипп Киркоров: от «Евровидения» и до фестивалей «Новая волна», «Жара», «Белые ночи» – всё это сегодня не случилось

# Славянский базар в Витебске-2020 # общество # Григорий Рапота # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Будут ли дожди? Рассказываем о погоде в Беларуси в выходные
17 июля 2020 10:54

Будут ли дожди? Рассказываем о погоде в Беларуси в выходные

«Лекарство купит, еду принесёт, наведёт красоту, анекдоты расскажет». Как и кому помогают соцработники
17 июля 2020 09:51

«Лекарство купит, еду принесёт, наведёт красоту, анекдоты расскажет». Как и кому помогают соцработники

С сулугуни и кусочком лаваша. Как правильно съесть дыню и поможет ли арбуз очистить организм
17 июля 2020 09:25

С сулугуни и кусочком лаваша. Как правильно съесть дыню и поможет ли арбуз очистить организм