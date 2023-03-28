«Беспечность может обернуться трагедией». Какую опасность несут ремонтные работы на тепловых сетях?

Тепловая энергия давно стала частью нашей повседневной жизни. Каждый день мы используем ее для отопления наших квартир, горячего водоснабжения и вентиляции, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Однако несоблюдение простых правил безопасности может нанести непоправимый ущерб нашему здоровью. Отопительный период подходит к концу, а значит, начинается время ремонтных работ. В это время минчанам стоит быть предельно внимательными.

Алексей Симашкин, инспектор Минского межрайонного отделения по надзору за теплоустановками филиала Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области:

Не приближайтесь к участкам проведения ремонтных работ на трубопроводах тепловых сетей, особое внимание уделяйте детям. Данные работы проводятся с выемкой грунта на большую глубину, и беспечность может обернуться трагедией.

Алексей Симашкин:

Если вам необходимо пересечь трубопровод тепловой сети надземной прокладки, сделайте это по специально оборудованным проходам.

Кроме того, запрещено прикасаться к участкам трубопроводов с поврежденной тепловой изоляцией – это чревато термическим ожогом.

Алексей Симашкин:

В случае если вы обнаружили где-либо на тепловой камере отсутствие люка, открытые двери теплового пункта, промоину грунта с испарением на данных участках, ни в коем случае не следует к ним приближаться. Необходимо незамедлительно сообщить об этом в энергоснабжающую организацию либо по номеру единой оперативной диспетчерской службы 115.

Как же обеспечить электробезопасность в быту? Большинство случаев поражения электрическим током связаны с его утечкой. Именно такие ситуации предотвращает устройство защитного отключения.

Дмитрий Михалевич, инспектор межрайонного отделения Минского района филиала Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области:

УЗО – это выключатель дифференциального тока. Его устройство состоит в том, что ток, который ушел от него, должен прийти. Если же токи не совпадают, то УЗО срабатывает. Это работает на следующих бытовых устройствах – стиральная машина, телевизор. Мы можем попасть под напряжение, которое может возникнуть при повреждении питающего кабеля.

Самым опасным местом в квартире с точки зрения электробезопасности считается ванная комната. Использовать электроприборы и в особенности гаджеты, подключенные к сети, здесь крайне нежелательно. Дмитрий Михалевич:

Нельзя производить зарядку устройств непосредственно в самих ваннах. Когда вы принимаете душ, запрещено прикасаться влажными руками к электроприборам, которые находятся непосредственно в сети либо происходит зарядка, так как данные устройства могут привести к электротравме.