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Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?

28 марта 2023 15:19
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Анастасия Гвановская, посткроссер:
Это одни из моих самых первых почтовых карточек, которые я получила. Эту карточку я получила из Праги, эта из Флориды.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-1

Анастасия Гвановская:
Эта очень красивая карточка из Германии, еще одна из Германии, карточка из Турции, Китая и еще одна из Германии.

Эти и многие другие почтовые открытки Анастасия получила благодаря проекту посткроссинг. Его суть в том, что люди из разных стран обмениваются карточками и небольшими историями о себе, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-4

Анастасия Гвановская:
У меня более 1000 карточек буквально со всех уголков нашей планеты. Есть из Южной Америки, Северной Америки, Австралии, очень много карточек из Европы. Ответы поступают абсолютно от разновозрастных людей, у которых разная национальность, увлечения.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-7

Одну из открыток прислала Александра из России. Отправитель призналась, что проехала на велосипеде 1600 километров за 14 дней из Сочи до Москвы, чтобы выслать карточку в Беларусь. Похожими короткими историями посткроссеры делятся друг с другом. Как правило, общение происходит на английском языке, так удобнее, ведь большинство адресатов – иностранцы.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-10

Анастасия Гвановская:
Я всегда очень тщательно и требовательно отношусь к выбору почтовых карточек, которые отправляю другим участникам движения посткроссинга. Я всегда стараюсь выбрать самые красивые, привлекательные карточки, которые показывают нашу страну с самых лучших сторон. Это может быть природа нашей страны уникальные озера, леса либо архитектура, очень много у нас красивых зданий – музеев, костелов, церквей.

Сегодня в посткроссинге участвует более 800 тысяч человек из 208 стран мира. За время существования проекта получено более 71 миллиона почтовых открыток.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-13

Марина Шубина, начальник отдела маркетинга и рекламы управления маркетинга и продаж РУП «Белпочта»:
Республика Беларусь участвует в движении с 2008 года. На протяжении многих лет входит в первую десятку, как по количеству участников, так и по количеству отправленных почтовых карточек.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-16

Посткроссинг напоминает общение в старину, когда люди тщательно выводили буквы, продумывали текст, выбирали печатное изображение и марку для письма. В цифровой век бумажное письмо выглядит необычно, но неизменно привлекает внимание. Сообщение можно потрогать, рассмотреть и сохранить на память, чего не скажешь об электронном послании. К слову, сегодня у белорусских посткроссеров есть возможность украсить свое письмо «живой» маркой и удивить адресатов.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-19

Екатерина Лисица, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
«Белпочта» выпустила марку с дополненной реальностью.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-22

Екатерина Лисица:
Скачивая приложение специальное на телефон, можно увидеть, как, например, в Бресте у вас на марке прямо фонарщик знаменитый зажигает свет.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-25

Что же касается самих изображений и марок, то над их содержанием тщательно работают художники и сотрудники почты – это как небольшая галерея. Для любителей истории и посткроссинга, а также настоящих филателистов «Белпочта» периодически устраивает выставки коллекций марок.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-28

Екатерина Лисица:
В выставочной экспозиционной зоне размещаются коллекции марок, открыток. Также есть несколько стендов, где выставляются специальные тематические коллекции. То есть там можно увидеть открытки и конверты, выпущенные в далеком 1957 году, которые еще советская почта выпускала.

Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?-31

Стать частью движения посткроссеров достаточно просто. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте «Белпочты», выбрать, кому написать из предложенного списка и определиться, какую именно карточку вы хотите отправить вашему новому другу. Тогда у вас будет своя коллекция открыток из самых диковинных и далеких стран мира.

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# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

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