Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?

Анастасия Гвановская, посткроссер:
Это одни из моих самых первых почтовых карточек, которые я получила. Эту карточку я получила из Праги, эта из Флориды.
Анастасия Гвановская, посткроссер:
Это одни из моих самых первых почтовых карточек, которые я получила. Эту карточку я получила из Праги, эта из Флориды.
Анастасия Гвановская:
Эта очень красивая карточка из Германии, еще одна из Германии, карточка из Турции, Китая и еще одна из Германии.
Эти и многие другие почтовые открытки Анастасия получила благодаря проекту посткроссинг. Его суть в том, что люди из разных стран обмениваются карточками и небольшими историями о себе, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Анастасия Гвановская:
У меня более 1000 карточек буквально со всех уголков нашей планеты. Есть из Южной Америки, Северной Америки, Австралии, очень много карточек из Европы. Ответы поступают абсолютно от разновозрастных людей, у которых разная национальность, увлечения.
Одну из открыток прислала Александра из России. Отправитель призналась, что проехала на велосипеде 1600 километров за 14 дней из Сочи до Москвы, чтобы выслать карточку в Беларусь. Похожими короткими историями посткроссеры делятся друг с другом. Как правило, общение происходит на английском языке, так удобнее, ведь большинство адресатов – иностранцы.
Анастасия Гвановская:
Я всегда очень тщательно и требовательно отношусь к выбору почтовых карточек, которые отправляю другим участникам движения посткроссинга. Я всегда стараюсь выбрать самые красивые, привлекательные карточки, которые показывают нашу страну с самых лучших сторон. Это может быть природа нашей страны – уникальные озера, леса либо архитектура, очень много у нас красивых зданий – музеев, костелов, церквей.
Сегодня в посткроссинге участвует более 800 тысяч человек из 208 стран мира. За время существования проекта получено более 71 миллиона почтовых открыток.
Марина Шубина, начальник отдела маркетинга и рекламы управления маркетинга и продаж РУП «Белпочта»:
Республика Беларусь участвует в движении с 2008 года. На протяжении многих лет входит в первую десятку, как по количеству участников, так и по количеству отправленных почтовых карточек.
Посткроссинг напоминает общение в старину, когда люди тщательно выводили буквы, продумывали текст, выбирали печатное изображение и марку для письма. В цифровой век бумажное письмо выглядит необычно, но неизменно привлекает внимание. Сообщение можно потрогать, рассмотреть и сохранить на память, чего не скажешь об электронном послании. К слову, сегодня у белорусских посткроссеров есть возможность украсить свое письмо «живой» маркой и удивить адресатов.
Екатерина Лисица, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
«Белпочта» выпустила марку с дополненной реальностью.
Екатерина Лисица:
Скачивая приложение специальное на телефон, можно увидеть, как, например, в Бресте у вас на марке прямо фонарщик знаменитый зажигает свет.
Что же касается самих изображений и марок, то над их содержанием тщательно работают художники и сотрудники почты – это как небольшая галерея. Для любителей истории и посткроссинга, а также настоящих филателистов «Белпочта» периодически устраивает выставки коллекций марок.
Екатерина Лисица:
В выставочной экспозиционной зоне размещаются коллекции марок, открыток. Также есть несколько стендов, где выставляются специальные тематические коллекции. То есть там можно увидеть открытки и конверты, выпущенные в далеком 1957 году, которые еще советская почта выпускала.
Стать частью движения посткроссеров достаточно просто. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте «Белпочты», выбрать, кому написать из предложенного списка и определиться, какую именно карточку вы хотите отправить вашему новому другу. Тогда у вас будет своя коллекция открыток из самых диковинных и далеких стран мира.
Подписывайтесь на нас в Telegram!