Более 800 тысяч человек из 208 стран мира. Что такое движение посткроссинг и как стать его частью?

Анастасия Гвановская, посткроссер:

Это одни из моих самых первых почтовых карточек, которые я получила. Эту карточку я получила из Праги, эта из Флориды.

Анастасия Гвановская:

Эта очень красивая карточка из Германии, еще одна из Германии, карточка из Турции, Китая и еще одна из Германии. Эти и многие другие почтовые открытки Анастасия получила благодаря проекту посткроссинг. Его суть в том, что люди из разных стран обмениваются карточками и небольшими историями о себе, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Гвановская:

У меня более 1000 карточек буквально со всех уголков нашей планеты. Есть из Южной Америки, Северной Америки, Австралии, очень много карточек из Европы. Ответы поступают абсолютно от разновозрастных людей, у которых разная национальность, увлечения.

Одну из открыток прислала Александра из России. Отправитель призналась, что проехала на велосипеде 1600 километров за 14 дней из Сочи до Москвы, чтобы выслать карточку в Беларусь. Похожими короткими историями посткроссеры делятся друг с другом. Как правило, общение происходит на английском языке, так удобнее, ведь большинство адресатов – иностранцы.

Анастасия Гвановская:

Я всегда очень тщательно и требовательно отношусь к выбору почтовых карточек, которые отправляю другим участникам движения посткроссинга. Я всегда стараюсь выбрать самые красивые, привлекательные карточки, которые показывают нашу страну с самых лучших сторон. Это может быть природа нашей страны – уникальные озера, леса либо архитектура, очень много у нас красивых зданий – музеев, костелов, церквей. Сегодня в посткроссинге участвует более 800 тысяч человек из 208 стран мира. За время существования проекта получено более 71 миллиона почтовых открыток.

Марина Шубина, начальник отдела маркетинга и рекламы управления маркетинга и продаж РУП «Белпочта»:

Республика Беларусь участвует в движении с 2008 года. На протяжении многих лет входит в первую десятку, как по количеству участников, так и по количеству отправленных почтовых карточек.

Посткроссинг напоминает общение в старину, когда люди тщательно выводили буквы, продумывали текст, выбирали печатное изображение и марку для письма. В цифровой век бумажное письмо выглядит необычно, но неизменно привлекает внимание. Сообщение можно потрогать, рассмотреть и сохранить на память, чего не скажешь об электронном послании. К слову, сегодня у белорусских посткроссеров есть возможность украсить свое письмо «живой» маркой и удивить адресатов.

Екатерина Лисица, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:

«Белпочта» выпустила марку с дополненной реальностью.

Екатерина Лисица:

Скачивая приложение специальное на телефон, можно увидеть, как, например, в Бресте у вас на марке прямо фонарщик знаменитый зажигает свет.

Что же касается самих изображений и марок, то над их содержанием тщательно работают художники и сотрудники почты – это как небольшая галерея. Для любителей истории и посткроссинга, а также настоящих филателистов «Белпочта» периодически устраивает выставки коллекций марок.

Екатерина Лисица:

В выставочной экспозиционной зоне размещаются коллекции марок, открыток. Также есть несколько стендов, где выставляются специальные тематические коллекции. То есть там можно увидеть открытки и конверты, выпущенные в далеком 1957 году, которые еще советская почта выпускала.