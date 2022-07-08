Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»

Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть! Разбор пометов.

Мы увидели невероятное количество, извините за выражение, на букву «г». Закрыть нос и не дышать!

Это, оказывается, продовольственная безопасность страны у нас в поле лежит. Садовое товарищество «Семушки» накрыло нестерпимой вонью.

Ровненько на следующий день они довезли, чтобы нам еще веселее было. Откуда в дачном поселке горы навоза?

Птицефабрика занимается данным мероприятием и, похоже, имеет право заниматься таким делом. Как птицефабрика стала «фабрикой ароматов»?

За год получается где-то 200 тысяч тонн помета. И что делать, если сногсшибательный аромат действительно сбивает с ног?

Надо немножко потерпеть.