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Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»

08 июля 2022 09:31
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Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Разбор пометов.

Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»-1

Мы увидели невероятное количество, извините за выражение, на букву «г».

Закрыть нос и не дышать!

Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»-4

Это, оказывается, продовольственная безопасность страны у нас в поле лежит.

Садовое товарищество «Семушки» накрыло нестерпимой вонью.

Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»-7

Ровненько на следующий день они довезли, чтобы нам еще веселее было.

Откуда в дачном поселке горы навоза?

Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»-10

Птицефабрика занимается данным мероприятием и, похоже, имеет право заниматься таким делом.

Как птицефабрика стала «фабрикой ароматов»?

Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»-13

За год получается где-то 200 тысяч тонн помета.

И что делать, если сногсшибательный аромат действительно сбивает с ног?

Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»-16

Надо немножко потерпеть.

Люди терпят запах 200 тысяч тонн помёта! Подробности истории с душком смотрите в программе «Решение есть!»-19

Все подробности истории с душком прямиком из эпицентра конфликта.

«Решение есть!» Смотрите 8 июля в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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