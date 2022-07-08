Иван Грозный называл берега Двины золотыми, а дно – серебряным. Интересные факты о древнем Полоцке

Анастасия Макеева, корреспондент:

Родина Франциска Скорины, географический центр Европы. Сегодня на выходной мы отправляемся в самый древний город Беларуси – Полоцк. Музей под открытым небом.

Синеглазое Поозерье, оплот христианства, место силы. В 2022 году Полоцку 1160 лет, но жизнь началась задолго до летописи. Здесь жили балтские племена, а примерно полторы тысячи лет назад прописались славяне-кривичи. Край переживал взлеты и падения. Слава о столичном граде летела за тысячи километров, стучали мечами и проливали кровь в борьбе за родную землю.

Ирина Воднева, директор краеведческого музея Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

По Западной Двине во времена Полоцкого княжества проходил известный международный торговый путь «из варяг в греки». В период навигации тут тысячами проходили суда, бурлили полоцкие рынки. Это способствовало быстрому росту нашего города, его богатства. И уже в XI веке Полоцк – крупнейший город на территории Восточной Европы. Западная Двина всегда давала нам большие деньги. В XVI веке, когда Иван Грозный завоевывал город, он называл берега ее золотыми, а дно – серебряным.

Территория верхнего замка – место сакральное. За этой возвышенностью поселились первые полочане. Наедине с природой и Софийским собором вырастают крылья! Храм возвели еще в середине XI века по приказу Всеслава Чародея наподобие византийской Софии. Предполагают, что в стройке принимали участие болгары, добавляли в местную глину бутовые камни и известковый раствор. 40-метровая жемчужина олицетворяла могущество княжества. Здесь не только молились и обретали гармонию. В святыне находилась библиотека, архив, магистрат, казначейство, а также усыпальница полоцких князей. Фатальный 1710-й перечеркнул все труды, но не смог стереть память о святой Софии.

Ирина Воднева:

В храме по приказу Петра I разместили склад пороха. Далее произошел взрыв в 1710 году. Почти на 30 лет храм превратился в руины. Позже по решению Полоцкого архиепископа Флориана Гребницкого храм отстраивают в новом стиле виленского барокко – это пышность, легкость, стремление вверх. Как действующий храм в 1920-е годы он был закрыт. Был и зернохранилищем. После войны здесь был архив, с 1969 года начались реставрация, и с 1983 года здесь концертный зал, далее был открыт зал органной музыки, а с 1987-го это музей и выставочный зал.

Чарующие звуки органа и роскошная архитектура просветляют туристов. В центре внимания – Борисов камень. Его вес – 26,5 тонны, возраст – почти 300 тысяч лет! Он откололся от горного массива в районе Выборга и ледником был доставлен на святую землю. В 1981-м валун вытащили из реки водолазы. Место возле Софии выбрали неспроста. Храм строил Всеслав, а надпись на камне в XII веке сделал его сын Борис. Возле наследника ледника загадывают желания и оставляют монетки, а потом возвращаются и благодарят старца.