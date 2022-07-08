«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала

Новости Беларуси. Художник-авангардист, живописец, график, иллюстратор, театральный художник. Все это Марк Шагал. В эти дни отмечается юбилейная дата со дня рождения известного на весь мир витебчанина – 135 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 27-летнем возрасте художник делает свою персональную выставку в Берлине, где выставляет работы, написанные в Париже, и становится известным. С родины Шагала репортаж Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Марк Шагал имел неразрывную связь с Витебском, несмотря на то, что находился далеко от родного города. Интересный факт: в 1973 году, когда художник посещал Москву и Ленинград, у него была возможность приехать в Витебск. Но Марк Шагал тогда отказался, боясь за свое эмоциональное здоровье. Настолько эта встреча была бы для мастера трогательной.

Но спустя долгие годы здесь, в городе, который воспевал в своих картинах художник, помнят о нем. Нестандартно решили отпраздновать этот день в методическом центре народного творчества. К юбилею Шагала подготовили литературно-художественную выставку под названием «А вы не из Витебска?» Это работы мастеров севера страны и Минска. Всего 11 рисованных ковров. Между ними – стихотворения, посвященные ему и о нем.

Татьяна Лапкова, ведущий методист Витебского областного центра народного творчества:

Основная концепция выставки и проекта в том, что приглашенные художники создают маляванки на основе стихотворений самого Марка Шагала либо каких-то других авторов. Шагал – это своеобразный бренд Витебска, и таким же брендом можно считать маляванки.

Работы Марка Шагала в равной степени считают своими и белорусы, и французы, и русские. Его творчество не имеет национальных или религиозных границ. В основе маляванок преобладает синий цвет. Это цвет василька, который, по некоторым источникам, был любимым цветком Шагала.