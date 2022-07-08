Прямой эфир

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала

08 июля 2022 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Художник-авангардист, живописец, график, иллюстратор, театральный художник. Все это Марк Шагал. В эти дни отмечается юбилейная дата со дня рождения известного на весь мир витебчанина – 135 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 27-летнем возрасте художник делает свою персональную выставку в Берлине, где выставляет работы, написанные в Париже, и становится известным.

С родины Шагала репортаж Виктора Пралича.

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Марк Шагал имел неразрывную связь с Витебском, несмотря на то, что находился далеко от родного города. Интересный факт: в 1973 году, когда художник посещал Москву и Ленинград, у него была возможность приехать в Витебск. Но Марк Шагал тогда отказался, боясь за свое эмоциональное здоровье. Настолько эта встреча была бы для мастера трогательной.

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала-4

Но спустя долгие годы здесь, в городе, который воспевал в своих картинах художник, помнят о нем. Нестандартно решили отпраздновать этот день в методическом центре народного творчества. К юбилею Шагала подготовили литературно-художественную выставку под названием «А вы не из Витебска?» Это работы мастеров севера страны и Минска. Всего 11 рисованных ковров. Между ними – стихотворения, посвященные ему и о нем.

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала-7

Татьяна Лапкова, ведущий методист Витебского областного центра народного творчества:
Основная концепция выставки и проекта в том, что приглашенные художники создают маляванки на основе стихотворений самого Марка Шагала либо каких-то других авторов. Шагал это своеобразный бренд Витебска, и таким же брендом можно считать маляванки.

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала-10

Работы Марка Шагала в равной степени считают своими и белорусы, и французы, и русские. Его творчество не имеет национальных или религиозных границ. В основе маляванок преобладает синий цвет. Это цвет василька, который, по некоторым источникам, был любимым цветком Шагала.

«Художники создают маляванки на основе стихотворений». Вот как в Витебске подготовились к 135-летию Шагала-13

Виктор Пралич:
Витебск широко отметил день рождения своего земляка. В доме-музее прошел театрально-музыкальный интерактив, а артисты Национального драматического театра представили эксклюзивную ночную постановку «Прямой вагон до Парижа со всеми пересадками».

# Юбилеи # общество # Марк Шагал # Виктор Пралич # Татьяна Лапкова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо
08 июля 2022 08:18

«Другая мощь, другая высота». Вот как курсанты авиационного факультета Военной академии поднимаются в небо

В Гродно прибыли восемь новых троллейбусов белорусского производства
08 июля 2022 06:58

В Гродно прибыли восемь новых троллейбусов белорусского производства

Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?
08 июля 2022 06:48

Пока за рубежом переименовывают улицы, в Минске стараются сохранить историю. Почему так происходит и кто здесь прав?