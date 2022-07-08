Как выбрать и правильно ухаживать за газоном? Спросили у специалистов по озеленению

При благоустройстве земельного участка зачастую используются клумбы и декоративные деревья, но это не единственное, что может сделать территорию ухоженнее. Хорошим дополнением к эстетической составляющей домашнего участка может стать газон. Как выбрать и правильно ухаживать за разными видами зеленой лужайки, пробуем разобраться.

Александра Петрова-Терешко, специалист по озеленению:

Любой газон состоит из травосмеси. Если в основе травосмеси лежит мятлик, овсяница, полевица, такой газон считается элитным и называется партерным. Он предназначен для созерцания, а не для активной эксплуатации. Если вы хотите активно эксплуатировать газон, выбирайте спортивный газон на основе райграса пастбищного.

С точки зрения устройства газон делится на рулонный и посевной. В первом случае для получения зеленого ковра на участке понадобится куда меньше времени, хоть и заплатить придется больше. Но как и в рулонном, так и в посевном способе есть ряд правил и четкая последовательность действий, которая и поможет самостоятельно вырастить газон на домашнем участке.

Александра Петрова-Терешко:

Чтобы сделать газон, необходимо изначально убрать сорную растительность либо механическим, либо химическим способом. Затем перекультивировать почву, выровнять, уплотнить. Внести семена, удобрения, семена, если мы говорим о посевном газоне. Либо раскатываются рулоны рулонного газона. Не забудьте про сетку от кротов. Под рулонный газон сетка укладывается непосредственно под сами рулоны. Под посевной газон сетку необходимо заглубить на 5-7 сантиметров под поверхность грунта.

Как выяснилось, технология посадки газона требует определенных знаний, но главное, что помогает ему быть украшением вашего участка, – это должный уход. Без него все ваши усилия – напрасный труд. Именно этому этапу стоит уделить должное внимание.

Дмитрий Петров, специалист по озеленению:

Первое, что необходимо для газона, – это регулярный полив, два-три раза в неделю. Также необходима регулярная стрижка газона высотой 4-5 сантиметров. При скашивании травы газон полноценно развивается, корневище его разрастается, и, соответственно, угнетаются сорняки.

Определенно, забота поможет газону приобрести аккуратный, красивый и ухоженный внешний вид. Но что же делать, если с соседнего участка на территорию прилетели семена одуванчика или прочие сорные растения? На помощь придут гербициды. Александра Петрова-Терешко:

Газон требует внесения удобрений весной-осенью. Конечно, лучше подкармливать газон в течение всего сезона. Чтобы избавиться от сорняков на газоне, необходимо использовать химическую прополку. Химическая прополка гербицидом избирательного действия убивает сорняки, которые сейчас вегетируют на газоне. К сожалению, новые сорняки, вновь насеявшиеся, опять взойдут, химпрополку придется повторить