Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

Новости Беларуси. 13 января делегация Совета Республики посетила РНПЦ детской онкологии. Цель визита – оказание помощи юным пациентам клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чудеса продолжаются. В рамках акции «Наши дети» в Боровляны приехали сенаторы. Глава Совета Республики в сопровождении своих коллег привезла детям сладкие подарки и сертификат на покупку компьютерной техники. «Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке: Наталья Кочанова лично пообщалась с детьми и их родителями, а на сцене разыграли настоящую новогоднюю сказку. Но настоящее волшебство в РНПЦ детской онкологии свершается ежедневно. Взрослые в белых халатах возвращают жизни сотням детей Беларуси. А за сухим словосочетанием «добились мировых показателей» – стоят судьбы юных белорусов.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

По показателям излечиваемости детского населения мы занимаем ведущие позиции в мире, входим в двадцатку стран. Если взять отдаленно результаты лечения, в целом, все заболевания, с которыми сталкивается детская онкология, то 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %. Как правило, большинство пациентов удается спасти и вернуть к полноценной жизни. Пока эта цифра не достигла 100 %, мы будем дальше работать над улучшением результатов лечения.

Делегация Совета Республики за круглым столом с представителями РНПЦ и Минздрава обсудила возможность дальнейшего сотрудничества. Сенаторский корпус предлагает найти действенную форму дружбы по принципу попечительского совета.

Хотя суть не в названии, а в желании помогать. Будь то спонсорская помощь или транспортные услуги для пациентов. Сенаторы готовы подставить плечо такому знаковому медучреждению страны.