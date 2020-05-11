«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной

Новости Беларуси. Не смогли остаться дома в День Победы и гомельские реконструкторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пробег на технике времен Великой Отечественной по улицам города не оставил гомельчан равнодушными. Колонну возглавил советский мотоцикл М-72, компанию ему составили джип ГАЗ-67Б и любимец публики – советский легкий бронеавтомобиль, созданный в самом начале войны на базе полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64.

Обычно эта техника принимает участие в торжественном шествии по центральной улице Гомеля, но в этот раз просто радовала своим видом, колеся по улицам города.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»:

У нас было искренне предложение. Один из самых в Гомеле таких мемориалов, Вечный огонь – сделать символичный ретропробег на технике, которая привела к Победе, технике, которая от «Багратиона» дошла до Берлина.

Мы проехали, напомнили лишний раз историю. Очень приятно было от позитивных эмоций, которые, просто через весь город ребята, проехав, получали от людей. Люди сигналили, люди махали.