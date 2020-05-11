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«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной

11 мая 2020 07:53
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Новости Беларуси. Не смогли остаться дома в День Победы и гомельские реконструкторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-1

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-3

Пробег на технике времен Великой Отечественной по улицам города не оставил гомельчан равнодушными. Колонну возглавил советский мотоцикл М-72, компанию ему составили джип ГАЗ-67Б и любимец публики – советский легкий бронеавтомобиль, созданный в самом начале войны на базе полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64.

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-6

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-8

Обычно эта техника принимает участие в торжественном шествии по центральной улице Гомеля, но в этот раз просто радовала своим видом, колеся по улицам города.

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-11

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»:
У нас было искренне предложение. Один из самых в Гомеле таких мемориалов, Вечный огонь – сделать символичный ретропробег на технике, которая привела к Победе, технике, которая от «Багратиона» дошла до Берлина.

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-14

Мы проехали, напомнили лишний раз историю. Очень приятно было от позитивных эмоций, которые, просто через весь город ребята, проехав, получали от людей. Люди сигналили, люди махали.

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-17

Техника – это гордость военно-исторического объединения, она регулярно используется в парадах, реконструкциях и съемках художественных и документальных фильмов. В коллекции даже есть советский легкий танк Т-60. Правда, в этот раз он остался в ангаре.

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной-20

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# Великая Отечественная война # общество # Владимир Колот # Фотофакт

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