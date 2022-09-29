На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

Новости Беларуси. Белорусские военные прибыли в Казахстан для участия в командно-штабных учениях ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские военные прибыли в Казахстан для участия в командно-штабных учениях ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Замысел тренировки предусматривает проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. К ряду задач привлечены также представители МВД и МЧС.
Валерий Гнилозуб, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Наши военнослужащие настроены по-боевому. Задачи, которые будут поставлены перед нами, будут выполнены с высоким качеством и высоким моральным боевым духом.
На учениях ОДКБ впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера. Общая численность участников маневров в Казахстане – более 6,5 тысячи человек. Будет задействовано свыше 850 единиц военной и специальной техники.