На учениях ОДКБ в Казахстане впервые отработают ликвидацию ЧС биологического характера

Новости Беларуси. Белорусские военные прибыли в Казахстан для участия в командно-штабных учениях ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замысел тренировки предусматривает проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. К ряду задач привлечены также представители МВД и МЧС.

Валерий Гнилозуб, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Наши военнослужащие настроены по-боевому. Задачи, которые будут поставлены перед нами, будут выполнены с высоким качеством и высоким моральным боевым духом.