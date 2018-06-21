Люди проезжают сотни километров за этой водой. Чем знаменит источник в Дзержинском районе?

Новости Беларуси. Целебный источник на малой родине: в деревне Витовка Дзержинского района есть своя драгоценность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Паломники со всего мира готовы преодолеть сотни километров, чтобы напиться святой воды. Говорят, она способна вылечить и тело и душу.