«Люди приходят за покупками, а не чтобы чего-то бояться»: проверили с МЧС, умеют ли продавцы ТЦ пользоваться огнетушителем

Ситуации, из ряда вон выходящие, сегодня в крупных магазинах – скорее исключение, чем правило, рассказали в программе «Большой город». Однако именно эти самые редкие случаи и остаются в памяти навсегда. Ещё летом языки пламени едва не уничтожили мебельную фабрику. Позже прямо на продавцов торгового центра в Минске обрушился потолок. Из-за пожара погибли десятки людей в ТРЦ в соседней России.

Минчанка:

Я не замечала ничего такого, чтобы нужно было обращать особенное внимание. То, что произошло в «Арена-Сити», я думаю, что это один из ста случаев. Шоппинг сегодня стал сродни развлечению и отдыху. А на это люди готовы тратить не только деньги, но и уйму времени. Так, только в одном торговом центре можно провести целый день. И придя в магазин, каждый из нас не задумывается над тем, что именно здесь может случиться что-то непоправимое. И всё же забота о спокойном времяпровождении покупателей – на строителях и владельцах торговых точек. Посетители ТЦ в Минске:

Ни о чём не задумываешься, когда приходишь в торговый центр. Кто строит здание, они и должны на это рассчитывать. Люди приходят туда за покупками, а не за тем, чтобы чего-то бояться. Они сами должны обеспечить безопасность.

Отправляемся в один из популярных ТЦ на проспекте Победителей. В кинотеатре двери закрыты... Галина Звежинская, контролёр билетов кинотеатра:

Это зал № 2. Двери закрыты. Сейчас там идёт сеанс. Имеется ещё дополнительное запирающее устройство. Изнутри всегда можно дверь открыть. Всего 4 двери, и все они оснащены такими дополнительными запирающими устройствами.

В беседе заметно: правила безопасности здесь знают назубок. Ещё бы! Практические навыки каждый отточил на специальных курсах. Вздыхают: «Дай Бог, не пригодится». Галина Звежинская:

После того как закончился сеанс, зрителей будем выводить – 1-й и 2-й зал направо, 3-й налево, чтобы немного рассредоточить поток. И у нас имеются четыре двери. Также имеется в районе санузла ещё одна дверь, которой тоже в крайнем случае можно воспользоваться. Там продавливается специальная пожарная кнопка. Разблокируется дверь, и можно по лестнице использовать тоже, как запасной выход. Идём дальше. Огнетушителей и пожарных рукавов в крупном магазине предостаточно. Вот только знают ли, что с ними делать, например, продавцы? В чрезвычайной ситуации им первым проявлять смекалку. Тимофей оказался ближе всех к огнетушителю. Управлять средством для тушения огня парень научился ещё в юном возрасте.

Тимофей Яворский, продавец торгового центра:

Научили меня пользоваться огнетушителем ещё в армии. Если будет какое-то возгорание, я пойду к щитку, возьму огнетушитель и потушу.

Подкачали с оценкой на 10 баллов входные двери. Ни в коем случае, они не должны закрываться на ключ. Что здесь и говорить – не досмотрели. После стольких ошибок и чужого горя, у семи нянек дитя без глазу. Невозможно было удержаться и не зайти в торговый павильон с фейерверками. На носу – Новый год. Александра Кнороз, продавец торгового центра:

Вот, например, «свистульки». Это маленькие ракетки. Их 12 штук. Их можно воткнуть в землю. Там фитилёк торчит: поджёг на вытянутой руке, и она со свистом вылетает. Детям это нравится. Разрыва особенного нет.