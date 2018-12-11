Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»

Новости Беларуси. Первый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати» открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь реализован абсолютно новый формат обслуживания читателей. Посетители могут не только приобрести свежую прессу, но и выпить чашку горячего кофе, подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. А для удобства общения с зарубежными гостями в павильоне установлен онлайн-переводчик.

Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»

Лучше ориентироваться в белорусской столице туристам поможет и городской навигатор. Он появится в преддверии II Европейских игр.