Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»

Новости Беларуси. Первый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати» открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати» открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь реализован абсолютно новый формат обслуживания читателей. Посетители могут не только приобрести свежую прессу, но и выпить чашку горячего кофе, подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. А для удобства общения с зарубежными гостями в павильоне установлен онлайн-переводчик.
Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»
Лучше ориентироваться в белорусской столице туристам поможет и городской навигатор. Он появится в преддверии II Европейских игр.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Зараз мы вырашаем з Мінскім гарвыканкамам. Ужо ёсць некалькі пляцовак. Літаральна у бліжэйшы месяц 2-3 такіе павільёна будуць адчынены. Разам з тым хацелі б падтрымаць тыя кіёскі і павільёны, якія знаходзяцца ў нармальным стане. Правесці рамонтныя работы, паглядзець, дзе што можна памяняць.
В ближайшем будущем в павильоне станут доступны и такие услуги, как вызов такси и экстренных служб, оплата коммунальных платежей и покупка билетов на спектакли и концерты.