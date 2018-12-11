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Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»

11 декабря 2018 14:46
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Новости Беларуси. Первый многофункциональный павильон «Белсоюзпечати» открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»-1

Здесь реализован абсолютно новый формат обслуживания читателей. Посетители могут не только приобрести свежую прессу, но и выпить чашку горячего кофе, подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным Wi-Fi. А для удобства общения с зарубежными гостями в павильоне установлен онлайн-переводчик.

Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»

Лучше ориентироваться в белорусской столице туристам поможет и городской навигатор. Он появится в преддверии II Европейских игр.

Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»-4

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Зараз мы вырашаем з Мінскім гарвыканкамам. Ужо ёсць некалькі пляцовак. Літаральна у бліжэйшы месяц 2-3 такіе павільёна будуць адчынены. Разам з тым хацелі б падтрымаць тыя кіёскі і павільёны, якія знаходзяцца ў нармальным стане. Правесці рамонтныя работы, паглядзець, дзе што можна памяняць.

Александр Карлюкевич: в ближайший месяц откроем 2-3 многофункциональных павильона «Белсоюзпечати»-7

В ближайшем будущем в павильоне станут доступны и такие услуги, как вызов такси и экстренных служб, оплата коммунальных платежей и покупка билетов на спектакли и концерты.

# Государственная информационная политика # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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