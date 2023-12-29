Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы – Кубраков

Правда, есть те, кто ближайшие дни проведет на службе. Речь о нашей милиции. Как заверяют в МВД, где это утро встречали по-особому, порядок и безопасность жителей, как всегда будут обеспечены. Улицы городов и сел будут патрулировать доброжелательно настроенные милиционеры.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сотрудники с этого дня уже переведены на усиленный вариант несения службы. Естественно, нести службу будем все: начиная от территориальных органов внутренних и заканчивая самим аппаратом Министерства внутренних дел. В новогоднюю ночь наши сотрудники также заступят на службу по охране общественного порядка и будут обеспечивать безопасность во главе с министром внутренних дел. Всех с наступающим Новым годом! Пожелаем всего самого наилучшего, все того, что каждый человек сам себе желает, простого человеческого счастья. Уверен, что все вместе мы обеспечим безопасность в нашей родной Беларуси. И в нашей родной Беларуси, и на наших улицах всегда будет мир и порядок. С наступающим Новым годом!