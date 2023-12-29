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Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы – Кубраков

29 декабря 2023 11:00
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Праздник ждут и взрослые. Поздравления с наступающим Новым годом звучат в многочисленных коллективах. Уже завтра, 30 декабря, у большинства белорусов начнутся большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы – Кубраков-1

Правда, есть те, кто ближайшие дни проведет на службе. Речь о нашей милиции. Как заверяют в МВД, где это утро встречали по-особому, порядок и безопасность жителей, как всегда будут обеспечены. Улицы городов и сел будут патрулировать доброжелательно настроенные милиционеры.

Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант несения службы – Кубраков-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сотрудники с этого дня уже переведены на усиленный вариант несения службы. Естественно, нести службу будем все: начиная от территориальных органов внутренних и заканчивая самим аппаратом Министерства внутренних дел. В новогоднюю ночь наши сотрудники также заступят на службу по охране общественного порядка и будут обеспечивать безопасность во главе с министром внутренних дел. Всех с наступающим Новым годом! Пожелаем всего самого наилучшего, все того, что каждый человек сам себе желает, простого человеческого счастья. Уверен, что все вместе мы обеспечим безопасность в нашей родной Беларуси. И в нашей родной Беларуси, и на наших улицах всегда будет мир и порядок. С наступающим Новым годом!

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков

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