От медиков до свиноводов. В Витебске обновили и расширили областную Доску почёта

Новости Беларуси. Открытие обновленной Республиканской доски почета состоится 30 апреля в Минске. Это событие традиционно проходит в канун праздника труда на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот в Витебске областную Доску почета уже обновили. По итогам достижений за 2020 год лучшими стали более 40 организаций. Номинации затронули каждую отрасль региона: от лучшего города (им стал Новополоцк) до строительных компаний.

К слову, в 2021 году на Доске почета увеличены места под организации сельского хозяйства. Вместо одного здесь стало три представителя АПК – это предприятия Верхнедвинского, Полоцкого и Витебского районов. Особое внимание медикам. В 2020 году в северном регионе они первыми включились в борьбу с неизвестным тогда еще вирусом COVID-19.

Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:

Мы были первыми. Мы стартовали в коронавирусе в 2020 году. 1 марта у нас появился первый пациент позитивный, и работаем в таком же режиме до настоящего времени. Хочется поблагодарить всех членов коллектива, сотрудников – от врачей до санитарочек – за их действительно очень напряженный труд.

Михаил Гуменков, директор сельхозпредприятия «Шайтерово»:

2020 год был прежде всего экономически непростой. Но в это нелегкое время мы развиваем свиноводство, у нас 22 тысячи свиней, и делаем реконструкцию, чтоб довести комплекс в ближайшие два года до 30 тысяч свиней. Мы идем по пути от поля до прилавка.