«Это большая гордость, большой труд». В Вооружённых Силах Беларуси отмечают День танкистов

Новости Беларуси. Особо почитаемый праздник в Вооруженных Силах Беларуси – День танкистов – отмечается 12 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году особую значимость ему придает 75-летие Великой Победы. Танкисты нашей армии достойно продолжают боевые традиции своих предшественников, неизменно демонстрируют высокие результаты в боевой подготовке. В этом году белорусская команда танкистов вновь показала достойные результаты в международном конкурсе «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020, завоевав третье место.

Александр Павловский, ветеран Вооруженных Сил:

Быть танкистом – это большая гордость, большой труд. Мы гордимся теми людьми, которые создали славу танковым войскам в годы Великой Отечественной войны. Эта же слава была в танковых войсках в Белорусском военном округе. Все самые передовые танки, учения проходили на нашей территории.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны Беларуси:

Не только этот год, но и предыдущие годы танкисты принимают исключительно активное участие во всех мероприятиях боеподготовки не только на территории нашего государства, но и на территории других государств.