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«Это большая гордость, большой труд». В Вооружённых Силах Беларуси отмечают День танкистов

12 сентября 2020 11:59
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Новости Беларуси. Особо почитаемый праздник в Вооруженных Силах Беларуси – День танкистов – отмечается 12 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это большая гордость, большой труд». В Вооружённых Силах Беларуси отмечают День танкистов-1

В 2020 году особую значимость ему придает 75-летие Великой Победы. Танкисты нашей армии достойно продолжают боевые традиции своих предшественников, неизменно демонстрируют высокие результаты в боевой подготовке.

В этом году белорусская команда танкистов вновь показала достойные результаты в международном конкурсе «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020, завоевав третье место.

«Это большая гордость, большой труд». В Вооружённых Силах Беларуси отмечают День танкистов-4

Александр Павловский, ветеран Вооруженных Сил:
Быть танкистом – это большая гордость, большой труд. Мы гордимся теми людьми, которые создали славу танковым войскам в годы Великой Отечественной войны. Эта же слава была в танковых войсках в Белорусском военном округе. Все самые передовые танки, учения проходили на нашей территории.

«Это большая гордость, большой труд». В Вооружённых Силах Беларуси отмечают День танкистов-7

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны Беларуси:
Не только этот год, но и предыдущие годы танкисты принимают исключительно активное участие во всех мероприятиях боеподготовки не только на территории нашего государства, но и на территории других государств.

«Это большая гордость, большой труд». В Вооружённых Силах Беларуси отмечают День танкистов-10

Основные мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста, пройдут 12 и 13 сентября на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

# Праздничные даты # общество # Александр Павловский # Андрей Некрашевич # Фотофакт

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