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«Люди не отпускали, так нравилось». Как проходят гастроли семьи Воронище – интервью с музыкантами

08 ноября 2024 14:50
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В студии «Нового утра» Александр Воронище, музыкант, и его супруга – певица Светлана Воронище.

«Люди не отпускали, так нравилось». Как проходят гастроли семьи Воронище – интервью с музыкантами-2

Александр Меженный, ведущий:
Саша, давненько тебя не было в нашей студии. Давай рассказывай, где гастролировал, где пропадал. Наблюдаем все время в социальных сетях, концертов много.

«Люди не отпускали, так нравилось». Как проходят гастроли семьи Воронище – интервью с музыкантами-4

Александр Воронище, музыкант:
Ну, гастролировали и по Беларуси, по нашим городам, агрогородкам. А последний этот год гастролировали по всей России. Первый у нас сольный концерт был в Калининграде. Он шел два часа. Ну, был заявлен в полтора часа. Люди так не отпускали. Ну и шел два часа. Люди не отпускали, так нравилось. Вот, полный зал был. Потом я улетел в Батуми сразу через день. У меня был сольный концерт. В один из российских городов. Потом в Калининграде был сольный концерт, потом в Ставрополе. Ну, там не сольный концерт, а 40-минутное выступление.

Подробности в видео.

# Александр Воронище # Светлана Воронище # Александр Меженный # Музыка

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