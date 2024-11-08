«Люди не отпускали, так нравилось». Как проходят гастроли семьи Воронище – интервью с музыкантами

Александр Воронище, музыкант:

Ну, гастролировали и по Беларуси, по нашим городам, агрогородкам. А последний этот год гастролировали по всей России. Первый у нас сольный концерт был в Калининграде. Он шел два часа. Ну, был заявлен в полтора часа. Люди так не отпускали. Ну и шел два часа. Люди не отпускали, так нравилось. Вот, полный зал был. Потом я улетел в Батуми сразу через день. У меня был сольный концерт. В один из российских городов. Потом в Калининграде был сольный концерт, потом в Ставрополе. Ну, там не сольный концерт, а 40-минутное выступление.

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