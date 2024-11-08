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Как грамотно распланировать бюджет? Правила сохранения денег от финансового эксперта

08 ноября 2024 14:33
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Походы по магазинам всегда вызывают яркие эмоции. Красивые витрины, приятные ароматы, дизайнерские вещи – все это помогает на время забыть о проблемах и погрузиться в мир роскоши и моды. Но порой бывает так, что из безобидного хобби это превращается в болезненную зависимость. Где же та тонкая грань, когда покупки из необходимости превращаются в зависимость? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В чем основные принципы планирования бюджета?

Как грамотно распланировать бюджет? Правила сохранения денег от финансового эксперта-2

Владимир Шульга, финансовый консультант:
Первое правило: сначала оплати себе. Вот у тебя есть доход, зарплата. Оптимально, 10 % от суммы. Ты постоянно откладываешь и не тратишь. Тут важно выработать привычку. И откладывать не в конверт. Деньги должны приносить новые деньги. Сначала нужно сформировать подушку безопасности: 3-6 ежемесячных расхода. В случае какой-то непредвиденной ситуации у тебя всегда есть деньги. А потом уже думаешь, как деньги сохранять и приумножать из тех денег, которые у тебя остаются из разницы. Самое сложное – все это сделать поэтапно. Если ты будешь постоянно это делать, то у тебя будет формироваться какой-то профицит – разница между доходами и расходами – тогда ты сможешь ее направлять куда-то дальше: закрывать свои финансовые цели быстрее, базовые потребности или совершить какую-то крупную покупку. Ну и самое базовое правило – тратить меньше.

Подробности в видео.

# Алеся Лакина # Михаил Свито # Экономика # Деньги

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