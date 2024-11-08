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Подходит ли белорускам корейская косметика? Вот почему не всегда стоит следовать трендам

08 ноября 2024 14:40
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Подходит ли белорускам корейская косметика? Вот почему не всегда стоит следовать трендам-1

Ольга Безводицкая, директор по маркетингу предприятия «Модум»:
Мы гордимся, что у нас белорусские косметические бренды, декоративщики сделали такой прорыв в косметике. То, что сейчас трендсеттеры рынка – корейская косметика, это не значит, что это подойдет женщине, которая живет в наших широтах. У нас собственная вода, у нас продукты, которые потребляем в пищу, и от этого все зависит. То, что хорошо кореянке с ее многоступенчатым уходом, не подойдет нашей женщине, которая живет в Беларуси. Поэтому, конечно, мы должны делать косметику, которая будет работать у нас.

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# Предприятия Беларуси

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