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8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Могут ли минчане продержаться сутки без интернета?

08 ноября 2024 14:49
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8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Могут ли минчане продержаться сутки без интернета?-1

Алина Трус, корреспондент:
8 ноября – Всемирный день без Wi-Fi. А значит, самое время узнать, смогли бы жители столицы продержаться без интернета более 24 часов.

8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Могут ли минчане продержаться сутки без интернета?-3

– Расскажите, а вы бы смогли целый день без интернета прожить? Сейчас все-таки XXI век.
– Могу. 
– Вообще? 
– Да. Работы хватает. В деревне работы хватает. Никакого интернета.

8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Могут ли минчане продержаться сутки без интернета?-5

– Да.
– И не залазить. А как бы вы себя занимали?
– Если это, допустим, выходной день, это чтение, спорт. То есть такие активности.

8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Могут ли минчане продержаться сутки без интернета?-7

– Нет. Даже иногда 10 минут без него тяжело даются, потому что везде все надо посмотреть, все надо узнать. До скольки работает магазин, еще что-то. Буквально через сколько приедет транспорт.

8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Могут ли минчане продержаться сутки без интернета?-9

– Уже было такое.
– То есть вы проверяли свою силу воли?
– Нет, в деревню когда ехал, там нет интернета, поэтому так получилось.
– А сложно было?
– Ну, в принципе, нет.

Подробности в видео.

# Опрос минчан # Опрос

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