8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Могут ли минчане продержаться сутки без интернета?

Алина Трус, корреспондент:

8 ноября – Всемирный день без Wi-Fi. А значит, самое время узнать, смогли бы жители столицы продержаться без интернета более 24 часов.

– Расскажите, а вы бы смогли целый день без интернета прожить? Сейчас все-таки XXI век.

– Могу.

– Вообще?

– Да. Работы хватает. В деревне работы хватает. Никакого интернета.

– Да.

– И не залазить. А как бы вы себя занимали?

– Если это, допустим, выходной день, это чтение, спорт. То есть такие активности.

– Нет. Даже иногда 10 минут без него тяжело даются, потому что везде все надо посмотреть, все надо узнать. До скольки работает магазин, еще что-то. Буквально через сколько приедет транспорт.