«Люди, которые ходят в офис». Почему белорусы берут на работу ссобойки?
С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
В Европе, например, люди ходят просто пообедать очень часто – почти половина населения, а в Азии эта цифра приближается вообще к 100 %. Как у нас – эти ссобоечки мы берем с собой. Как у нас это устроено?
Ирина Лапко, каждый день с семьей обедает в кафе, столовых или ресторанах:
Я думаю, люди, которые ходят в офис, берут. Потому что не всегда они успевают сбегать куда-то в столовую на обед или кафе.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кейтеринг заказывают в офис.
Ирина Лапко:
Возможно.
Алеся Лакина:
Мне кажется, это зависит от жены. Если жена приготовила, собрала ссобоечку, то муж принесет в офис ссобойку.
Ирина Лапко:
У меня муж всегда с ссобойкой, если что. Вам кажется, я не готовлю. Ужин я всегда готовлю и на завтра, чтобы было.
Алеся Лакина:
Ирина обедает в ресторанах, а муж идет с ссобойкой?
Ирина Лапко:
Да, потому что ему далеко добираться куда-то. То, что приготовленное, пару раз он заказал, не понравилось. Хотя я считаю, мои котлеты не знаю как можно есть, но ему вкусно. Я сама их не люблю. Он всегда берет с собой еду, ему так проще, удобнее.
Алеся Лакина:
Может, он просто вас очень любит.
Ирина Лапко:
Нет, он просто любит вообще отстраниться от людей. У него на работе, на территории, есть озеро, лавочка, там поют птички. Он говорит: «Я это с собой беру, кофе. Сижу, чтобы ко мне никто не подходил».
Читайте также:
«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?
Выездное ресторанное обслуживание. Как работает кейтеринг?
«Удобно для тех, кто экономит». Почему стоит посетить гастрофест?