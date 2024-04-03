«Люди, которые ходят в офис». Почему белорусы берут на работу ссобойки?

С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

В Европе, например, люди ходят просто пообедать очень часто – почти половина населения, а в Азии эта цифра приближается вообще к 100 %. Как у нас – эти ссобоечки мы берем с собой. Как у нас это устроено?

Ирина Лапко, каждый день с семьей обедает в кафе, столовых или ресторанах:

Я думаю, люди, которые ходят в офис, берут. Потому что не всегда они успевают сбегать куда-то в столовую на обед или кафе. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кейтеринг заказывают в офис. Ирина Лапко:

Возможно. Алеся Лакина:

Мне кажется, это зависит от жены. Если жена приготовила, собрала ссобоечку, то муж принесет в офис ссобойку. Ирина Лапко:

У меня муж всегда с ссобойкой, если что. Вам кажется, я не готовлю. Ужин я всегда готовлю и на завтра, чтобы было.