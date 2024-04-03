«Удобно для тех, кто экономит». Почему стоит посетить гастрофест?

С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки когда готовим дома – это менее привлекательно, если мы не фуд-блогеры. Андрей, как у вас – не хочется сходить в ресторан, провести красиво время или вы дома так оформляете, что можно сразу на аватарку в Instagram выставлять ваше блюдо?
Андрей Гайдукевич, десять лет занимается ресторанным кейтерингом для выпускных:
Нет, я, кстати, дома вообще не люблю оформлять, особенно порцию для себя, бывает такой кишмиш. Ходить в рестораны мы любим, конечно.
Алеся Лакина:
Часто ходите?
Андрей Гайдукевич:
Раз в недельку регулярно. Кстати, классно, у нас уже несколько лет как проводятся гастрофесты. Очень удобно для тех, кто экономит, например. Тоже можно за определенную фиксированную стоимость попробовать. Бывают очень классные разные блюда, и все стараются – приятно.
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