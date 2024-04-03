«Удобно для тех, кто экономит». Почему стоит посетить гастрофест?

С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки когда готовим дома – это менее привлекательно, если мы не фуд-блогеры. Андрей, как у вас – не хочется сходить в ресторан, провести красиво время или вы дома так оформляете, что можно сразу на аватарку в Instagram выставлять ваше блюдо?