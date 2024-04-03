Выездное ресторанное обслуживание. Как работает кейтеринг?

С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Гайдукевич, десять лет занимается ресторанным кейтерингом для выпускных:

Для многих кейтеринг – это все-таки повар на дом, но это не совсем так. Мы также предоставляем услугу «повар на дом», если она необходима. Для того чтобы показать всю красу нашей услуги, мы предлагаем комплексную услугу выездного ресторанного обслуживания – три ключевых слова в нашем названии. Это значит, что мы предоставляем весь комплекс услуг по организации ресторанного обслуживания в любом месте нашей страны – это может быть поле, дачный участок и любое какое-то крытое помещение. Если же нет его, мы можем предоставить шатер – тентовую конструкцию, разместить ее в разрешенном месте. Были опыты размещения даже в Несвижском замке, то есть на таких объектах наследия ЮНЕСКО, в том числе серьезных объектах. Здесь мы уже предоставляем весь комплекс. Мы согласовываем изначально меню, предлагаем варианты меню.

В отличие от стационарного ресторана у нас есть более развернутое меню, где порядка 300 блюд. Также возможно и более – у нас 5 тысяч позиций разных. Клиент может выбрать блюда, которые ему понравятся. Мы согласовываем именно то меню, которое больше нравится. Предварительно мы всегда предлагаем дегустационный сет – показать и рассказать уже более подробно.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это бесплатно?

Андрей Гайдукевич:

Да, конечно. Уже непосредственно, если мы договариваемся, приступаем к подготовке. Все заботы мы берем на себя, от клиента только необходимы оплата и хорошее настроение. Мы предоставляем уже на место проведения весь необходимый обслуживающий персонал.