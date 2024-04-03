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«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?

03 апреля 2024 20:24
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С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Больше для банкетов, наверное, кейтеринг подходит?

«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?-1

Андрей Гайдукевич, десять лет занимается ресторанным кейтерингом для выпускных:
Не только.

Алеся Лакина:
Праздники?

Андрей Гайдукевич:
Да, это в основном банкеты какие-то. Последние годы после пандемийных времен уже стало более популярно – формат «стоя кушаем», называется фуршет. Больше уже пользуется спросом данный формат в том числе. Также сейчас у кейтеринга больше сезонность: новогодние праздники – декабрь, январь и лето.

Алеся Лакина:
Все-таки праздники. Никто же не заказывает себе кейтеринг просто на ужин домой?

«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?-4

Андрей Гайдукевич:
Достаточно редко.

Алеся Лакина:
Бывает?

Андрей Гайдукевич:
Бывает такое – заказывают домой. Сейчас стало популярным: в межсезонье пользуется спросом на каких-то семинарах, конференциях – такого рода мероприятиях, когда у нас заказывают кофе-паузу – это легкие бутербродики, закуски и горячие напитки.

«Столовые, кафе, рестораны». Какое направление общепита набирает популярность – подробнее здесь.

# Еда # общество # Алеся Лакина

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