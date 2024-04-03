«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?
С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Больше для банкетов, наверное, кейтеринг подходит?
Андрей Гайдукевич, десять лет занимается ресторанным кейтерингом для выпускных:
Не только.
Алеся Лакина:
Праздники?
Андрей Гайдукевич:
Да, это в основном банкеты какие-то. Последние годы после пандемийных времен уже стало более популярно – формат «стоя кушаем», называется фуршет. Больше уже пользуется спросом данный формат в том числе. Также сейчас у кейтеринга больше сезонность: новогодние праздники – декабрь, январь и лето.
Алеся Лакина:
Все-таки праздники. Никто же не заказывает себе кейтеринг просто на ужин домой?
Андрей Гайдукевич:
Достаточно редко.
Алеся Лакина:
Бывает?
Андрей Гайдукевич:
Бывает такое – заказывают домой. Сейчас стало популярным: в межсезонье пользуется спросом на каких-то семинарах, конференциях – такого рода мероприятиях, когда у нас заказывают кофе-паузу – это легкие бутербродики, закуски и горячие напитки.
«Столовые, кафе, рестораны». Какое направление общепита набирает популярность – подробнее здесь.