«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?

С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Гайдукевич, десять лет занимается ресторанным кейтерингом для выпускных:

Не только.

Алеся Лакина:

Праздники?

Андрей Гайдукевич:

Да, это в основном банкеты какие-то. Последние годы после пандемийных времен уже стало более популярно – формат «стоя кушаем», называется фуршет. Больше уже пользуется спросом данный формат в том числе. Также сейчас у кейтеринга больше сезонность: новогодние праздники – декабрь, январь и лето.

Алеся Лакина:

Все-таки праздники. Никто же не заказывает себе кейтеринг просто на ужин домой?