«Люди концентрируют внимание не там, где главное». Директор центра семейной психологии рассказал, почему не ладится в семье

Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:

Да, у меня много секретов. Но один из главных секретов заключается в том, что трудности семейные лежат на нескольких этажах, уровнях. Иногда люди концентрируют внимание не на том уровне, где главное, больное место, а пытаются заглаживать, так сказать, места, где тоже больно, но это не ключевое. У нас в каких местах хранятся трудности семейные? На уровне личности каждого из членов семьи. Муж со своим характером, со своими интересами, мыслями, программами. Жена со своими, естественно, тараканами. Не хочется это слово говорить, но оно такое популярное.

У каждого свои «отряды тараканов» личные, и они навстречу друг другу или в битву идут, или иногда сотрудничают тараканы очень хорошо. Бывают прямо такие дружные-дружные «тараканчики». Но люди не знают этого секрета. У семьи, у любой семьи есть коллективное надсознание. То есть то, что происходит в семье, часто на личном уровне не решается. Можно себя совершенствовать, ходить к психологам, ходить бог знает куда, заниматься улучшением своих качеств. А в семье не ладится. Почему? Потому что у семьи есть свои уровни влияния на человека.

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