«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?

Без малого 900 тысяч квадратных метров. За год в столице обновят рекордное число дорог. Пристальное внимание – улицам возле больших спортивных комплексов. И днём, и ночью. Рабочие уже сегодня активно латают дыры, чинят бордюры и перестилают асфальт. Геннадий Фролов, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В городе критической ямочности уже проблема снята. Выполняется ремонт мелких ям, которые образуются в результате колёсной нагрузки. В течение мая необходимо выполнить работы на 22 объектах.

Укладчики, катки, гудронаторы. Каждый день на борьбу с бездорожьем выезжает целый автопарк. Рекомендации для дорожников чаще всего разрабатывают в научном центре БНТУ. Там советуют, какой глубины сделать срез и чем его восстановить.

Позади у этих специалистов участок проспекта Независимости, улицы Кальварийская, Городской вал и Янки Купалы. Почти четверть всех дорог обновят до 10 мая. Геннадий Фролов:

Устраняются дефекты разрушенного борта, он заменяется. Меняются верхние короба дождеприёмных колодцев. При необходимости меняется верхняя часть смотровых колодцев.

Такое новое полотно – только полдела. Разметка – сфера интересов отельного предприятия. Сергей Пятлин, главный инженер КУП «СМЭП» Мингорисполкома:

Финансирование осуществляется из местного бюджета. В целом – на содержание технических средств организации дорожного движения, в том числе и на нанесение дорожной разметки.

Экипажи на оранжевых машинах до лета нарисуют около 300 тысяч квадратных метров белых и жёлтых полос. В зависимости от качества дороги используют разный материал. Сергей Пятлин:

Эмаль – это краска, которая распыляется под давлением на дорожное покрытие. А термопластик, соответственно, варится в котле при температуре 200 градусов и также наносится на дорожное покрытие.