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«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?

25 апреля 2019 11:17
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Без малого 900 тысяч квадратных метров. За год в столице обновят рекордное число дорог. Пристальное внимание – улицам возле больших спортивных комплексов. И днём, и ночью. Рабочие уже сегодня активно латают дыры, чинят бордюры и перестилают асфальт.

Геннадий Фролов, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В городе критической ямочности уже проблема снята. Выполняется ремонт мелких ям, которые образуются в результате колёсной нагрузки. В течение мая необходимо выполнить работы на 22 объектах.

«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?-1

Укладчики, катки, гудронаторы. Каждый день на борьбу с бездорожьем выезжает целый автопарк.

Рекомендации для дорожников чаще всего разрабатывают в научном центре БНТУ. Там советуют, какой глубины сделать срез и чем его восстановить.     

«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?-4

Позади у этих специалистов участок проспекта Независимости, улицы Кальварийская, Городской вал и Янки Купалы. Почти четверть всех дорог обновят до 10 мая.   

Геннадий Фролов:
Устраняются дефекты разрушенного борта, он заменяется. Меняются верхние короба дождеприёмных колодцев. При необходимости меняется верхняя часть смотровых колодцев.    

«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?-7

Такое новое полотно – только полдела. Разметка – сфера интересов отельного предприятия.  

Сергей Пятлин, главный инженер КУП «СМЭП» Мингорисполкома:
Финансирование осуществляется из местного бюджета. В целом – на содержание технических средств организации дорожного движения, в том числе и на нанесение дорожной разметки.  

«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?-10

Экипажи на оранжевых машинах до лета нарисуют около 300 тысяч квадратных метров белых и жёлтых полос. В зависимости от качества дороги используют разный материал.    

Сергей Пятлин:
Эмаль – это краска, которая распыляется под давлением на дорожное покрытие. А термопластик, соответственно, варится в котле при температуре 200 градусов и также наносится на дорожное покрытие.      

«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?-13

Ударные темы, заверяют столичное дорожники, будут только наращивать. И добавляют.

Геннадий Фролов:  
Мы пока идём с опережением.   

«Мы пока идём с опережением». Как ремонтируют дороги в Минске?-16

# Дороги # общество # Геннадий Фролов # Сергей Пятлин # Фотофакт # Ремонт

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