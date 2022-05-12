«Для комфорта людей». Больничный городок Молодечненской ЦРБ открыли после масштабной реконструкции

Новости Беларуси. Подарок к профессиональному празднику. В Международный день медицинской сестры после масштабной реконструкции был торжественно открыт городок Молодечненской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благоустройство началось в октябре 2021 года. Ранее здесь была пустующая территория, на месте ее решили благоустроить больничный дворик. Вместе старого асфальта теперь под ногами брусчатка, организовали и безбарьерную среду, заменили входные группы, установили новые скамейки и урны. В центре установили беседку.

Юрий Никитин, заместитель директора КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Молодечненского района»:

Мы добавили в общей сложности 102 парковочных места, до этого у нас практически парковочные места отсутствовали. Уложено порядка 100 тысяч квадратных метров плитки. Проведено озеленение на территории 7 000-8 000 квадратных метров. Все это, конечно, было сделано полностью для комфорта людей, которые здесь находятся, естественно, для посетителей.